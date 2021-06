Diversity als Geschäftsmodell. Bisher kennt man Tijen Onaran vor allem als Gründerin, Speakerin, Buchautorin und Podcasterin. Jetzt hat die CEO von Global Digital Women (GDW) mit "Yes she can – Frauen verändern die Welt" einen Dokumentarfilm für Amazon Prime gemacht. Aber die Kommunikationsbranche verfolgt sie aufmerksam – die Debatte um die ADC-Jury etwa, die unter dem Hashtag #Schniedeljury in Social Media geführt wurde, hätte ihrer Meinung nach gut verhindert werden können.



Tijen Onaran und "Yes she can" 2018 gründete Tijen Onaran Global Digital Women (GDW), das digitalaffine Frauen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien vernetzt. Mit dem Digital Female Leader Award zeichnet GDW jährlich Frauen aus, die die Digitalisierung und Innovation vorantreiben. Gerade ist Onaran dabei, einen Risikokapitalfonds speziell für Gründerinnen aufzulegen. Seit 1. Mai läuft auf Amazon Prime ihr Dokumentarfilm „Yes she can – Frauen verändern die Welt“ (Produktion: Spreadfilms), in dem unter anderem Wiebke Ankersen (Geschäftsführerin Allbright Stiftung), Judith Gerlach (Bayerische Staatsministerin für Digitales), Susan Arndt (Kulturwissenschaftlerin und Erfolgsautorin) sowie zahlreiche Gründerinnen und Geschäftsführerinnen berichten, wie Gender Equality in die Praxis gebracht werden kann.

Nein. Finanziert wird der Film von Amazon. Wir haben, wie das so üblich ist, mit dem Thema gepitcht und Amazon hat gesagt: Machen wir. "Yes she can" ist die erste deutschsprachige Diversity-Dokumentation auf einer Streaming-Plattform. Darauf bin ich wirklich stolz.Nein. Florian Böhme unterstützt auch ganz persönlich die Women-Initiative bei Amazon und übernimmt im Film die Rolle des "He for she" oder auch "Male Allie", wie man so schön sagt.Nein, und ehrlich gesagt hat es Amazon nicht wirklich nötig, sich bei diesem Thema noch aktiver zu platzieren. Entscheidend ist, dass das Engagement glaubwürdig ist. Gerade in diesen Tagen wird das immer wichtiger, weil sich mittlerweile unglaublich viele Unternehmen mit diesem Thema positionieren. Ich achte deshalb sehr darauf, dass auch drin ist, was draufsteht.Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Die vielen tollen Konzernfrauen, mit denen ich ja auch sehr gut vernetzt bin, haben schon qua ihrer Funktion eine große Plattform und Sichtbarkeit. Uns war es wichtig, in dem Film vor allem jene Frauen zu Wort kommen zu lassen, die qua ihres Impacts für die Sache eine noch viel größere Sichtbarkeit und Bühne verdient haben. Außerdem stelle ich immer wieder fest, dass vor allem junge Frauen andere und neue Role Models suchen. Mit einer Sheryl Sandberg etwa, Co-Chefin von Facebook, können sich mittlerweile nur noch die allerwenigsten persönlich identifizieren. Mein Anspruch war es, Frauen aus der Lebensrealität zu zeigen.Das kommt auf die Zielgruppe an. Bei einer Streaming-Plattform wie Amazon ist die Zielgruppe extrem divers.