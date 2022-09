© Sebastian Laraia Tijen Onaran und Kristina Faßler gründen eine Social-Media-Beratung für weibliche Führungskräfte

Vielfalt in Gesellschaft und Wirtschaft ist ein großer Wunsch, doch die Realität sieht oft noch anders aus. Dagegen positionieren sich Initiativen und Netzwerke wie Impact of Diversity, Global Digital Women und Beyond Gender Agenda, die das Thema Chancengleichheit in die Öffentlichkeit tragen. Nun gründen sich auch immer mehr Beratungen in dem Feld, in dem die deutsche Wirtschaft ein selbst erklärtes Defizit hat. Das Thema Diversity findet Gehör in den Chefetagen. Und der Markt für Diversitätsberatungen boomt und zieht viele Akteurinnen an.