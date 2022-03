© Imago / Yay Images Inklusion und Diversität werden für Unternehmen zu einem Wettbewerbsvorteil

Eine inklusive Unternehmenskultur steigert die Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Das allein greift aber oft zu kurz, hat die internationale Unternehmensberatung Bain & Company mit ihrer Studie "The Fabric of Belonging: How to Weave an Inclusive Culture" herausgefunden. Rund 10.000 Angestellte diverser Ethnien, Geschlechter oder Altersgruppen wurden für diese Untersuchung befragt.