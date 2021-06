Das erste von insgesamt vier Events in diesem Jahr findet am 24. Juni 2021 ab 17 Uhr digital statt, drei weitere digitale Veranstaltungen dieser Serie folgen 2021 in München, Berlin und Hamburg. Thema ist diesmal die Influencer-Kommunikation in der Weinbranche.



© GWA

Ein aktuelles Thema, denn die Schließung der Gastronomie im Zuge der Pandemie zeigte dem Wirtschaftsbereich, welche zentrale Rolle digitale Medien und damit auch Instagram und Co. spielen. Vom Reisebericht zum Weingut, über Online-Weintasting bis hin zum eigentlichen Handwerk: Influencer Marketing macht die Entstehung eines Weines erlebbar und nimmt Weinliebhaber 365 Tage im Jahr mit.An der virtuellen Talkrunde, die HORIZONT-Chefredakteurin Eva-Maria Schmidt moderiert, nehmen Sommelier und Gastronom Toni Askitis, der als @asktoni.de auf Instagram Wein-Beginner an die Thematik heranführt, Stephanie Bong und Michael Rotkegel, Inhaber der Agentur geBONGt und Gründer der Marke simul (@taste_simul), der junge Winzer Marius Dillmann (@weingutdillmann), Sommelier Thorsten Kiss (@moeselchen) sowie Digital Creator und Sommelier Ronja Morgenstern (@frl_stern) sowie Annika Fahning, Director Content Saatchi & Saatchi, Teil."Influencer Marketing ist erwachsen geworden und aus den Kommunikationsplänen großer Marken und Agenturen nicht mehr weg zu denken. Entsprechend wichtig ist es für uns als Verband, dass Thema im Sinne unserer Mitglieder zu begleiten und ein wechselseitiges Austauschformat zwischen Kreativen und Influencer*innen zu schaffen", so GWA-Vorstand Phillip Böndel.