Lidl: Hochzweit

Eine Kirche. Ein Paar steht vor dem Traualtar, der Pfarrer spricht. Jetzt bloß nichts falsch machen. So manch einer hat es trotzdem schon geschafft, sich bei dem Zwei-Buchstaben-Wort "Ja" zu verhaspeln. So weit kommt das junge Paar, das in dem Spot auf seine kirchliche Vermählung wartet allerdings gar nicht. Denn bevor sie, die passenderweise die beiden Lidl-Eigenmarkennamen Saskia und Vemondo trägt, antworten kann, fällt ihr der Pfarrer ins Wort...Der Film ist Teil der Kampagne "Du hast die Wahl", die Lidl nach der Bundestagswahl 2017 erstmals gestartet hatte . Kernbotschaft heute wie damals: Bei Lidl kann man zwischen namhaften und entsprechend bepreisten Markenartiklern sowie günstigen, aber qualitativ ebenbürtigen Eigenmarken wählen - oder einfach beides kaufen. Neu ist diesmal, dass auch das vegane Sortiment in den Vordergrund gerückt. Mit Vemondo hatte Lidl hier gerade erst eine neue Eigenmarke gelauncht und einen verrückten Spot mit Ralf Möller veröffentlicht Der neue Spot wird online und über die sozialen Netzwerke ausgesteuert. Des Weiteren bespielt Lidl im Rahmen der Neuauflage von "Du hast die Wahl" auch Print- und Onlinemedien, Haushaltshandzettel, den PoS sowie die eigene Website. ire