Kaufland setzt in seiner Werbung schon seit einiger Zeit auf unterhaltsamen, nicht selten musikalischen Content. Nach einer "Epic-Split"-Parodie und mehreren Knossi-Kooperationen macht das Unternehmen aus der Schwarz Gruppe jetzt gemeinsame Sache mit dem Ballermann-Hits-Duo Die Atzen (Frauenarzt und Manny Marc) und legen deren Ohrwurm "Disco Pogo" aus dem Jahr 2010 mit verändertem Text samt Musikvideo neu auf. In "Preisparty - Jetzt ist sparen angesagt" feiert Kaufland zusammen mit den Atzen dabei vor allem seine Preiskompetenz - ein Ansatz, den in Zeiten von Inflation und wirtschaftlichem Abschwung nahezu alle großen Lebensmittelhändler in ihrer Kommunikation wählen.

In dem knallig-bunten Clip performen die Musiker den abgewandelten Hit dazu auf einer überdimensionalen Kassenbahn und preisen dabei neben den wöchentlichen Sonderangeboten auch das "Discountbillig"-Sortiment sowie die Rabatte des Vorteilsprogramms Kaufland Card an. Konkret bietet der Vollsortimenter laut eigenen Angaben rund 7000 Marken- und Eigenmarkenprodukte dauerhaft zum Discount-Preis an. Dazu sollen ab sofort jede Woche rund 300 zusätzlich reduzierte Artikel kommen. Zu sehen ist in dem Musikvideo auch Twitch-Streamer Knossi, der schon seit dem vergangenen Jahr Testimonial von Kaufland ist."Wir knüpfen mit dem Video an unsere Kampagnen aus dem vergangenen Jahr an und verpacken unser günstiges Sortiment diesmal als Party-Ohrwurm-Song", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland, den Auftritt.Auch wenn Kaufland erstmals mit den Atzen gemeinsam arbeitet, war einer der beiden - Manny Marc - bereits 2022 in mehreren Kampagnen des Unternehmens zu sehen, zuletzt beim "Kaufland Adventsstream" mit Knossi. Zu den weiteren aktuellen Testimonials der Marke zählen der Youtuber CrispyRob, TikTok-Creator Herr Anwalt sowie Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen". tt