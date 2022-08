Große Herausforderung ist der Medienbruch

Sind die Daten mangelhaft, sinken die KPIs

Welche KPIs wichtig sind, hängt von der strategischen Zielsetzung ab. Möchte das Unternehmen die Warenkorbgröße erhöhen, sollte vorab ein anderer KPI definiert werden, als wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Hier können schon kleinere Käufe ein Erfolg sein, Hauptsache, der Neukunde hat sich registriert und seinen ersten Einkauf getätigt. "Wenn die Warenkorbgröße erhöht werden soll, ist für uns der KPI, der den ROI über den zusätzlich generierten Deckungsbeitrag misst, ein sehr wichtiger Indikator", erklärt Jan-Erik Becker, Geschäftsführer der Syrcon GmbH in Berlin. Was bedeutet: "Das Unternehmen, das eine Print-Mailing-Kampagne durchführt, muss sich zunächst über das strategische Ziel der Kampagne im Klaren sein. Und es müssen messbare Größen erfasst werden können."Unerlässlich ist es damit, trackbare Kennziffern in das Mailing zu integrieren. Dazu bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: Eine spezielle URL oder Subdomain, um den Empfänger in den Shop zu leiten. Oder einen QR Code, der eine URL mit Tracking-Parametern enthält. Auch spezielle Gutschein-Codes, die im Anschluss analysiert werden können, bieten sich zur Erfolgsmessung an. Alle diese Versionen müssen die Hürde nehmen, von einem gedruckten Medium zu einem digitalen überzuleiten. "Die Herausforderung bei der Erfolgsmessung von Printkampagnen ist der Medienbruch", sagt Bückle.Wer dies genau errechnen will, muss allerdings noch weitere Punkte berücksichtigen. "Um die Wirkung von Print-Mailing-Kampagnen messen zu können, ist es wichtig, nicht nur darauf zu achten, wie viel gekauft wurde, sondern auch, wer was gekauft hat", betont Florian von Bracht, Partner Manager bei Apteco. Schließlich geht es um die entscheidende Frage: Wurden die Produkte, die man bei einer bestimmten Zielgruppe beworben hat, auch von ihr gekauft? Falls hier nicht die beabsichtigten Übereinstimmungen vorliegen, könnte dies an der Auswahl der Zielgruppe liegen, oder aber auch an der Gestaltung der Kampagne. Möglicherweise entsprach der Call to Action (CTA) nicht den Erwartungen der avisierten Käufer, möglicherweise war der Anreiz, den QR-Code einzuscannen oder auf die angegebene Landingpage zu gehen, zu gering. "Man muss einen Mehrwert bieten, so dass es einen guten Grund gibt, zu reagieren", sagt Torsten Schwarz, Geschäftsführer der Absolit Consulting, der mit einer eigenen Print-Mailing-Kampagne bereits Erfahrungen gesammelt hat . Auch eine personalisierte Ansprache steigert die Akzeptanz der Anschreiben.Das bedeutet im Umkehrschluss: Entsprechen die KPIs nicht den Erwartungen des Empfängers, muss dies nicht gegen Print-Mailings als Medienkanal sprechen. Es kann auch an der Konzeption oder an der Qualität der eingesetzten Adressen liegen. Wenn Werbesendungen aufgrund von Fehlern in den Adressdaten nicht zugestellt werden können oder ein Haushalt zweimal den gleichen Werbebrief bekommt, weil es doppelt in der Datenbank zu finden ist, ist das eine Verschwendung von Ressourcen, insbesondere der Portokosten", sagt Florian von Bracht. "Zudem beeinträchtigt es die Ergebnisse der Print-Mailing-Kampagne."Deutlich wird dies an einem einfachen Rechenbeispiel. Wenn 25 Prozent von 100.000 Print-Mailings nicht beim Empfänger ankommen, also 25.000, nehmen Warenkorbwert sowie die RoAS in etwa ebensoviel ab. Die KPIs verlieren damit stark an Aussagekraft und sind unterm Strich enttäuschend. Wer also die Wirksamkeit seiner Print-Mailing-Kampagne bemessen will, sollte zuallererst auf die Qualität seiner Daten achten.