Werbung auf rechtsradikalen und gewaltverherrlichenden Webseiten oder in Schmuddel-Umfeldern können für eine Marke schlimme Folgen haben - die Volkswagen-Anzeige, die wegen eines falsch eingestellten Content-Filters eines Werbepartners, ist nur eines von zahllosen Beispielen. DoubleVerify will nun dafür sorgen, dass solche Fehler in Zukunft zumindest auf Facebook und Instagram nicht mehr passieren und hat daher eine Partnerschaft mit dem Social Network geschlossen. Abhilfe soll eine erweiterte Brand-Safety- und Brand-Suitability-Integration schaffen. Mit dieser stellt die Mess- und Analyse-Plattform neue Tools zur Steigerung von Kontrolle und Effizienz vor und weitet ihre Verifizierung erstmals auf neue Premium-Inventarkanäle aus.