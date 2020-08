© Dmexco Die Dmexco wird dieses Jahr - in Anpassung an die Corona-Krise - rein virtuell stattfinden

Angepasst an die Corona-Krise wird die Dmexco in diesem Jahr am 23. und 24. September als rein digitale Veranstaltung über die Bühne gehen. Unter dem Motto "Attitude matters" sind über 100 Stunden Programm geplant, im Fokus stehen Digitaltrends sowie New Work in Zeiten der Pandemie. Nun haben die Veranstalter erste Namen der SpeakerInnen bekannt gegeben, die zu diesen und weiteren Branchenthemen im Rahmen der Dmexco @home diskutieren werden.