als 200 nationale und internationale Partner in der 2017 gegründeten Initiative, an den Veranstaltungen von Digital X haben bis dato rund 50.000 Entscheider teilgenommen.Nun tun sich die beiden Digital-Communities zusammen. Wie genau das Zusammenspiel der beiden Events aussehen soll, steht noch nicht fest. Details sollen im Juni bekannt gegeben werden. Bereits bekannt ist, dass die Dmexco am 7. und 8. September als hybrides Event stattfinden wird, also als Kombination aus physischen und virtuellen Veranstaltungen. Eine reine Präsenzmesse wird in diesem Herbst wohl auch noch nicht wieder möglich sein.