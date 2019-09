Die Dmexco wird in Köln wieder für volle Hallen sorgen

von HORIZONT Online

Trust in You - mit ihrem Leitmotiv unterstreicht die Dmexco 2019 die zentrale Rolle des Faktors Vertrauen für die Digitalwirtschaft. Auch im Programm der Digitalmesse spiegelt sich das Motto an vielen Stellen wider. Die Highlights von Expo und Messe sowie die wichtigsten Neuerungen der Dmexco 2019 im Überblick.