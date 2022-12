© Welect Welect lässt die Nutzer entscheiden, welches Onlinevideo sie sehen wollen

Werbung, die mit einer Kaufoption verbunden ist, gibt es bislang vor allem in Social Media. Plattformen wie Instagram und TikTok bieten solche Shoppable Video Ads für werbungstreibende Unternehmen an. Mit dem Düsseldorfer Ad-Tech-Unternehmen Welect steigt nun ein völlig neuer Anbieter in diesen Markt ein. Das hat HORIZONT exklusiv erfahren. Die Plattform, die damit wirbt, dass sie Selbstbestimmung für Nutzer in die Werbung bringen will, hat mit dem Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin einen ersten Kunden für das neue Video-Format akquiriert.