© Eva-Maria Schmidt Abba-Musiker Björn Ulvaeus auf dem DLD 2023

Das Unternehmen OpenAI hat mit seinem Chatbot ChatGPT ein Produkt auf den Markt gebracht, das immense Folgen für die globale Marketing- und Medienbranche haben könnte. Das mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattete textbasierte Dialogsystem könnte eine neue Art der Internetsuche einläuten und dem bisherigen Marktführer Google Paroli bieten, so die Einschätzung vieler Nutzer, die ChatGPT in den vergangenen Tagen und Wochen getestet haben. Auch auf der Digitalkonferenz DLD des Medienhauses Hubert Burda Media in München, die Ende vergangener Woche stattfand, war ChatGPT eines der großen Top-Themen.