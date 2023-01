© Catrin Bialek Marketingprofessor Scott Galloway auf dem DLD 2023

Prognosen sind für ihn ein „shitty business“, wie Scott Galloway gerne betont. Zu hoch sei die Wahrscheinlichkeit, dass doch alles anders kommt, als noch vor Monaten prognostiziert. Das hält den Professor für Marketing an der Stern School of Business der New York University aber nicht davon ab, auf der Digitalkonferenz DLD von Hubert Burda Media in München erneut seine Prognosen für das Jahr 2023 abzugeben. Und die haben es in sich.