Otto-Group wächst deutlich - vor allem bei About You brummt das Geschäft

Duft sei Dank – was passiert, wenn Print-Mailings in die Nase steigen

Mit diesen vier Maßnahmen will Ebay deutsche Händler in der Corona-Krise unterstützen

Kundendialog in der Krise – so sollten KMUs jetzt kommunizieren

Wie die Deutsche Post das Dialogmarketing wieder in Schwung bringen will

Mit dieser Kampagne will AutoScout24 an Mobile.de vorbeiziehen

Deutsche Post und 1&1 kündigen Briefe vorab per Mail an

So drastisch hat Corona die Anforderungen an Marken verändert

Warum die Investition in SEO gerade in Krisenzeiten sinnvoll ist

Auch About You macht jetzt in Secondhand

KI sagt, was der Kunde wirklich will

Diese Bedeutung haben Alibaba und Wish in Deutschland

About You gewinnt den Deutschen Marketing Preis

Co-Branding mit About You

And the winner is: Amazon

"Own the Game"

So wollen Shopify und Pinterest den Social Commerce in Deutschland befeuern

So kommt Bewegung in die Neukundengewinnung

"Keep up with the Clicks"

Amazon will Kaufhäuser in den USA eröffnen

Neues Logistikzentrum in Deutschland und Lust am Experimentieren im Marketing

So heizt Pinterest das Shopping auf der Plattform weiter an

Jeder fünfte Deutsche will am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen

Break the habit, not the planet

So shoppen die Deutschen am Black Friday

So mies lief der Black Friday in Deutschland

Wie sich der Einzelhandel an das New Normal anpassen sollte

Junge Verbraucher haben ihr Einkaufsverhalten in der Pandemie am stärksten geändert

About You gründet neuen Online-Shop

© Admitad Affiliate

Wenn es um Traffic für den Onlinemodehandel geht, sind Blogger:innen wichtig.

Das Interesse an Bekleidung, Schuhen und Accessoires hat im zweiten vollen Coronajahr also offensichtlich wieder zugelegt. Anzunehmen, dass das auch mit den vergleichbar geringeren Pandemie-Beschränkungen zu tun hatte: Schließlich konnten die Menschen wieder häufiger auf die Straße gehen und wollten sich dabei wohl auch wieder in Schale werfen.So nahm laut Admitad Affiliate auch die Menge an Bestellungen 2021 im Vergleich zum Vorjahr zu; sie stieg um rund 40 Prozent. Den Rückgang des Warenkorbwertes interpretiert das Netzwerk so, dass es die deutschen Käufer:innen vorgezogen haben, kleinere Bestellungen aufzugeben, dafür aber öfter bestellt haben. Im Fokus standen passenderweise vor allem günstige Angebote.Neben den Erleichterungen nach der Aufhebung von strengen Lockdowns geht Admitad außerdem davon aus, dass die 2019 erlernten Vorteile des Online Shoppings für den Anstieg der Bestellungen gesorgt haben. Content-Seiten, Schnäppchen-Shopping-Dienste sowie Blogger und Influencer tragen dabei besonders zum Traffic bei. Insbesondere letztere sind inzwischen für eine enge Verknüpfung von Kunden und Marken verantwortlich. son