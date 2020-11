© Otto Alexander Rohwer, Rodja Schmitz-Hübsch (v.l.)

Im Marketing von Otto war 2020 alles anders. Das lag weniger an der Corona-Pandemie, sondern an der neuen Organisationsstruktur, die sich Otto in diesem Bereich gegeben hat. Die Bereichsverantwortlichen Alexander Rohwer und Rodja Schmitz-Hübsch verraten im Exklusiv-Interview mit HORIZONT, warum die Marketingabläufe dadurch deutlich schneller geworden sind und wieso Otto jetzt nach einer neuen Agenturlösung sucht.