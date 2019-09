Ja, das schon. Die Digitalisierung der Unternehmen wirkt sich bislang in erster Linie auf die technologische Infrastruktur aus. Knapp 60 Prozent haben hier in eine Modernisierung investiert. 2018 hatten beispielsweise erst 35 Prozent der Unternehmen DMPs genutzt, in der diesjährigen Umfrage sind es 52 Prozent. Noch größer ist der Sprung bei der Nutzung von statistischen Modellings, um Verbraucher zielgenau anzusprechen und Neukunden zu gewinnen – hier hat sich der Wert von 21 Prozent in 2018 auf 60 Prozent in 2019 knapp verdreifacht. Das sind alles wichtige und richtige Maßnahmen, sie können aber nur der erste Schritt sein. Die Unternehmen stehen bei der Digitalisierung und dem dafür nötigen Kulturwandel sowie der Etablierung von Geschäftsmodellen immer noch ganz am Anfang. Technologie ist auch immer nur so gut wie die Menschen, die sie nutzen: Nur 6 Prozent der Unternehmen sind aber laut unserer Umfrage der Meinung, dass die im eigenen Unternehmen vorhandenen Daten optimal ausgewertet werden.





Die Ursache liegt unter anderem an den Silostrukturen in den Unternehmen. „Jede Abteilung beschäftigt sich mit ihren eigenen Daten“, sagen 40 Prozent der Befragten. Lediglich in 34 Prozent der Unternehmen analysieren interne Experten abteilungsübergreifend die in den Unternehmen brachliegenden Datenschätze, bei 24 Prozent liegt die abteilungsübergreifende Auswertung bei externen Experten oder Agenturen und in jedem fünften Unternehmen beschäftigt sich die Geschäftsführung mit der Analyse der hauseigenen (First-Party-)Daten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.





Die Transformation muss zunächst im Kopf stattfinden, und das dauert! Die Digitalisierung erfordert ein echtes Umdenken. Mehr noch, ein echtes Umlernen. Die Art, wie wir über Wirtschaft denken, wie Unternehmen organisiert und geführt werden, wie Angebote vermarktet und Kundenbeziehungen gestaltet werden – all das ändert sich gerade so radikal, dass es in vielen Unternehmen erst einen

Generationswechsel



an der Spitze braucht, damit diese in der Lage sind, sich zu wandeln. Es erfordert ein vollkommen neues Denken, das der „alten“ Generation manchmal nicht gelingt. So einfach Digitalisierung technologisch umzusetzen ist: Die Revolution, die wir gerade erleben, ist so tiefgreifend, dass sich Erneuerer und Bewahrer einen heftigen Kampf liefern, der massive Verzögerungen, Konflikte und Diskrepanzen mit sich bringt.





Zumindest das Bewusstsein, dass etwas getan werden muss, ist gestiegen. Vergleicht man die Ergebnisse des MERs von 2018 mit 2019, erkennt man aber, dass noch sehr großer Aufholbedarf im Bereich Fachkräfte-Entwicklung vorliegt. Sei es speziell gefragtes Know-how, Digitales Fachwissen oder generelles Digital Mindset, es gibt noch viel Ausbaupotenzial in den Marketingabteilungen Deutschlands. Ja, es hat sich was bewegt, es muss sich aber noch viel mehr bewegen.





Ja, die Digitalisierung macht viele Jobs aktuell und in der Zukunft überflüssig – sie schafft aber auch neue Jobs mit entsprechend geänderten Anforderungsprofilen. In unserer Studie gaben 30 Prozent der Befragten an, dass kein vorhandenes Verständnis der digitalen Transformation der Hauptgrund für die zögerliche Etablierung der digitalen Transformation ist. 26 Prozent gaben an, dass mangelnde oder nicht bekannte bereichsübergreifende Ziele/Visionen schuld an den Herausforderungen des digitalen Wandels sind. Dieses Digital Mindset ist ein essenziell wichtiger Teil der digitalen Transformation. Fehlt dieses in einem Unternehmen, kann es in gewisser Form extern „eingekauft“ werden, entweder durch neue Arbeitskräfte oder outgesourcte Manpower. Ich bin der Meinung, dass die Digitalisierung in erster Linie keine Jobs zerstört, sondern nur die Anforderungen an den Job revolutioniert.





Dem kann ich nicht ganz widersprechen. 43 Prozent unserer Befragten sehen tatsächlich die Aufgabe, das Digital Mindset im Unternehmen zu initiieren, bei der Führungsebene. In den meisten Unternehmen sind aber geeignete Führungskräfte für die digitale Transformation nicht ausreichend vorhanden. Nur 11 Prozent der Firmen haben einen Chief Digital Officer (CDO). Viele Unternehmen ohne sogenannten „Transformer in Chief“ gehen das Thema Digitalisierung bislang dezentral an. Das Schlüsselwort in der digitalen Transformation ist allerdings Change-Management. Und es ist die Aufgabe aller, dieses voranzutreiben, zu akzeptieren und zu leben.





Digitalisierung hilft in erster Linie, Geschäftsmodelle smarter, agiler und effizienter zu gestalten. Dies impliziert keine Veränderung der Modelle, sondern vielmehr eine Optimierung. Wir verschicken schließlich auch immer noch Päckchen per Post via Land- oder Seeweg, aber dank der Digitalisierung der Post können wir heute unsere Päckchen zielgenau tracken und den hinterlegten Weg inklusive aller Zwischenstopps nachvollziehen. Die Deutsche Post ist zwar mittlerweile auch fleißig dabei, ihre Geschäftsmodelle auszuweiten, und verkaufte während des letzten Wahlkampfs anonymisierte Daten über politische Präferenzen von Bewohnern bestimmter Stadtteile oder Wohngebiete durch eine auf Direktmarketing spezialisierte Tochterfirma. Nichtsdestotrotz bleibt das Hauptgeschäft der Deutschen Post der Versand von Post.

Interview: Vera Günther