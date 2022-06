Territory ist der Sieger beim Best of Content Marketing 2022

© BCM / BCM Wie in den Vorjahren fand die Preisverleihung auch 2022 wieder digital statt.

Und wieder einmal räumt Territory ab: Mit fünf Auszeichnungen in Gold ist die Agentur auch in diesem Jahr wieder der absolute Sieger beim Best of Content Marketing (BCM). Allerdings erreichen die Content-Spezialisten aus Hamburg damit nicht ganz die Zahl von acht Goldtrophäen, die sie im vergangenen Jahr für sich verbuchen konnten. Insgesamt vergab das Content Marketing Forum (CMF) in diesem Jahr 48 BCM-Würfel, dazu vier Grands Prix und einen Publikumspreis für die besten Content Marketing Projekte des vergangenen Jahres an Agenturen und Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Preisverleihung fand erneut digital statt.