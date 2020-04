Ob der Empfänger mit dem Zeigefinger über die holzartige Oberfläche einer Karte streicht, seine Nase in ein weiches Tuch mit salzigem Ostsee-Duft hält oder das kleine Stückchen belgische Schokolade schmeckt, das man ihm als Treuegeschenk beigefügt hat – per Print-Mailing lässt sich die eigene Marke

facettenreich inszenieren

. Dementsprechend hoch sind der Impact, die Verweildauer im Haushalt und die

Conversion Rate







von Werbesendungen. Doch das ist nur die eine Seite der Marketing-Medaille. Auf der anderen prangt die Digitalisierung. Sie ermöglicht, Werbung triggerbasiert in Echtzeit auszuspielen, etwa nach Kundenaktivität, Zeit, Standort oder Wetterlage, auch kombiniert. Ein perfektes Gesamtpaket schnüren Marketer, wenn sie die beschriebenen Vorzüge verknüpfen – und Print-Mailings in die digitale Wertschöpfungskette integrieren.Dass sich Programmatic Advertising auf immer mehr Kanäle ausbreiten wird, prophezeien die Veranstalter der Dmexco, größte Kongressmesse für die digitale Industrie in Europa. In einer aktuellen

Veröffentlichung

Stärken verschmelzen © Foto: beschreiben sie, dass der Trend dahin gehe, sämtliche Inventare in verschiedenen Mediengattungen zentral zu steuern, über ein einziges Tool. Hierdurch können Kampagnen automatisiert, nach speziellen Zielvorgaben, abgewickelt werden. Dass Omni-Channel generell Sinn macht, beweist die Tatsache, dass sich User vermehrt gegen die Informationsflut, die online auf sie einprasselt, wehren, indem sie aufblinkende Banner per se wegklicken oder durch einen Adblocker unterdrücken. Print-Mailings schaffen hier Abhilfe. Sie gelangen zuverlässiger ins Aufmerksamkeitsfeld des Konsumenten und erzielen eine nachhaltigere Wirkung – denn der Briefkasten steht für wertige, relevante Inhalte.Bindet etwa ein Online-Buchhändler das Print-Mailing in seine programmatische Aussteuerung ein, so kann er beispielsweise bestimmen, dass jeder Kunde, dessen Geburtstag bevorsteht, ein personalisiertes und grafisch individualisiertes – Stichwort „Baukastenprinzip“ – Print-Mailing erhält. Auf Basis des vorhandenen Datenpools, Quellen sind unter anderem Kundenaccount, Webtracking oder Kaufgeschichte, wird der Werbebrief automatisch erstellt. Neben der Gratulation können dem Empfänger Angebote zu Titeln präsentiert werden, die er kürzlich online recherchiert hat. Der Adressat freut sich über eine termin- und bedürfnisgerechte Ansprache mit haptischer Note, die Mitarbeiter des Buchhändlers über den minimierten Aufwand, das Mailing vorzubereiten und zu versenden. Wer nur auf Online setzt, vergibt Chancen, seine Kunden wirkungsvoll anzusprechen - auch programmatisch Um die Digitalisierung des Print-Mailings zu forcieren und breitflächig nutzbar zu machen, hat die Um die Digitalisierung des Print-Mailings zu forcieren und breitflächig nutzbar zu machen, hat die

Deutsche Post

Einschätzung aus dem Online-Universum massiv in die Bereiche IT und strategische Kooperationen investiert. Sie hat insbesondere an zwei Punkten eine Grundlage geschaffen, das Print-Mailing in die digitale Wertschöpfungskette einzugliedern: Durch Partnerschaften mit Key-Playern aus Marketing Automation und Programmatic Advertising wird das Print-Mailing mittels offener Schnittstellen in die Automatisierte Austeuerung von Dialogkampagnen integriert. Zudem schließt die Consentric-Technologie die Lücke zwischen Online und Offline und ermöglicht die Übersetzung von Cookies in Adressen und vice versa.Martin Hubert ist Geschäftsführer der Performance-Marketing-Agentur Performics. Trotz seiner Online-Ausrichtung setzt er immer wieder

physische Mailings

„Durch die Automation lassen sich Print-Mailings in eine Multikanal-Strategie einordnen, der Gesamterfolg von Kampagnen profitiert.“ Martin Hubert Teilen



Werbekampagnen werden mit steigender Tendenz programmatisch ausgesteuert. Laut dem Marktforschungsunternehmen Emarketer soll der Programmatic-Ad-Spend in Deutschland 2021 erstmals ein: „Print-Mailings haben einen sehr gut messbaren Impact, der mit einer Customer Journey im rein digitalen Umfeld verglichen werden kann, wenn diese etwa durch Gutscheincodes oder dem Besuch auf einer digitalen Landezone verfolgt wird. Sie bieten auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber virtuellen Impressions: In den meisten Fällen verfügen sie über ein längeres ‚Awareness Window‘ – das Werbemittel liegt eine Zeitlang im Blickfeld und Zugriff des Konsumenten.“Hubert erkennt enormes Potenzial in der Verzahnung physischer Mailings mit der programmatischen Ausspielung: „Durch die Automation lassen sich Print-Mailings in eine Multikanal-Strategie einordnen, der Gesamterfolg von Kampagnen profitiert. Zunehmend wichtig wird die Messung der Kanäle im Zusammenspiel sein; die kluge Vernetzung des Einsatzes und damit der Wirkung verschiedener Maßnahmen ist eine zentrale Voraussetzung für die maximal gezielte Budget-Allokation.“ Ein zusätzliches Asset sei, die Adressierbarkeit von Bestandskunden aufgrund geringerer Restriktionen der DSGVO einfacher handhaben zu können: „Man kann Menschen anschreiben, die digital schon nicht mehr im Kreislauf sind und dadurch zurückgewinnen.“Werbekampagnen werden mit steigender Tendenz programmatisch ausgesteuert. Laut dem Marktforschungsunternehmen Emarketer soll der Programmatic-Ad-Spend in Deutschland 2021 erstmals

drei Milliarden Euro

überschreiten. Hubert glaubt, dass sich diese Entwicklung fortsetzen und das physische Mailing – wenn mehr und mehr Anwender positive Erfahrungen machen – dabei eine bedeutende Rolle spielen wird. Die programmatische Stunde für das Print-Mailing könnte also bald noch lauter schlagen. Für Marketer wäre es ein logischer Schritt, um die Idee der Crossmedialität voranzutreiben und für ihr Unternehmen die Weichen zu stellen, Ressourcen cleverer einzusetzen.