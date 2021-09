So will die Telekom in Köln die digitale Transformation live erlebbar machen

© Telekom Die Digital X kommt Anfang September wieder nach Köln

Parallel zur Dmexco findet am 7. und 8. September auch die Digital X der Telekom in Köln statt. Die Messe – ursprünglich als Nachfolgeplattform zur 2018 eingestellten CEBIT konzipiert – entwickelt sich immer mehr zur vollwertigen Leistungsschau der digitalen Transformation. Veranstalter Telekom will auch ein klares Signal für die Messewirtschaft setzen und hat die Digital X als Live-Event für tausende Besucher kombiniert. Im Interview mit HORIZONT verrät Michael Looschen, Vice President Marketing B-to-B der Deutschen Telekom, was das Unternehmen mit der riesigen Investition für die eigene Marke erreichen will.