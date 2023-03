Wie Unternehmen jetzt in Sachen Branding mithalten oder sich sogar als Early Adopter positionieren können, zeigt ein Gigant aus der Einrichtungsbranche: Der Möbelhändler XXXLutz setzt auf non-lineare Audioangebote.

Audio-Content ist längst kein Hype mehr, sondern zu Mainstream geworden. Sowohl Podcasts als auch Livestreams von Radioprogrammen werden regelmäßig von jeweils 30 Prozent der Deutschen genutzt, wie aus einer Onlinestudie von ARD und ZDF hervorgeht.