Auch das Veranstaltungsgeschäft der dfv Mediengruppe hat auf die neuen Voraussetzungen reagiert und sich an die momentane Situation angepasst. Mit jeweils einstündigen Digitalen Talks gibt es jeweils konzentrierte Einblicke in unterschiedliche Fachbereiche. Unter dem Motto "Keine Messen - Was sind die alternativen Marketingstrategien?" dreht sich der nächste anstehende Talk am Dienstag, 19. Mai von 14 bis 15 Uhr um die Ergebnisse der Studie.100 Marketingentscheider wurden dafür befragt, wie sie mit dem Ausfall ihrer Messen und Veranstaltungen umgehen. Sie erläutern, wie sie ihre Kommunikation angepasst haben, welche Tools bei der Zielerreichung geholfen haben und worauf es jetzt bei der Messeplanung ankommt. Im Rahmen des Talks gibt der Pionier in der Digitalisierung von Messen, Matthias Tesi Baur, CEO und Founder von MBB Consulting Group, London, außerdem einen Überblick über das digitale und virtuelle Angebot von Veranstaltern, darüber, was Aussteller einfordern und beachten sollten und wie hybride Events in Zukunft funktionieren werden.