Werbewirkungsforschung ist vielschichtig - und ein hart umkämpftes Feld. Das liegt nicht zuletzt an einer Erkenntnis, die beim HORIZONT Digital Talk vergangene Woche zutage trat: Den einen richtigen Weg gibt es in dieser Disziplin nicht. Über ihre neuesten Erkenntnisse zu Werbewirkung und den Sinn von Forschung im Bereich Werbeeffekte diskutierten v ier Vertreter der relevantesten Vermarkter in Deutschland sowie ein OWM-Vorstandsmitglied virtuell.