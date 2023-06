Horizont

Carsten Simon, Katja Heintschel von Heinegg, Marion Heine und Christoph Klotter im Gespräch

Über das geplante Werbeverbot für Lebensmittel mit viel Zucker, Salz oder Fett diskutierte eine Runde führender Experten in einem Digital Talk der dfv Mediengruppe. Darin stellte Carsten Simon, Managing Director des Süßwarenkonzerns Mars Wrigley in Deutschland, fest: "Es gibt ein gesellschaftliches Klima, in dem sich Eltern wünschen, dass Kinder weniger Werbung sehen."

Simon sieht daher "Platz für eine Diskussion, dass Werbung an Kinder beschränkt werden sollte". Gleichzeitig betonte der Mars-Deutschlandche