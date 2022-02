Hootsuite, Anbieter von Social-Media-Management-Software, und die Kreativagentur We Are Social geben in ihrem neuesten Jahresbericht "Digital 2022" einen Überblick über die Digitaltrends in Deutschland. Was zunächst überraschend klingt: Die Zahl der Internetnutzer hat hierzulande im Januar im Vorjahresvergleich tatsächlich abgenommen. Laut den erhobenen Daten sind rund 1,6 Millionen weniger Deutsche im Netz unterwegs als noch 2021. Passend dazu ist auch die durchschnittliche Internetnutzungszeit leicht gesunken, um 4 Minuten auf fünf Stunden und 22 Minuten pro Tag. 2 Stunden und 14 Minuten davon (41,8 Prozent) entfallen auf mobile Endgeräte.





Auf den zweiten Blick erklären sich die rückläufigen Zahlen mit dem Anstieg in anderen Online-Bereichen, wie Social Media, da die Studienverantwortlichen diese Kategorie vom Segment Internet getrennt behandeln. Anders ausgedrückt: Wer mehr Zeit auf Plattformen wie Instagram & Co verbringt, hat entsprechend weniger Zeit zum Surfen im Netz. Auch die etwas entspanntere Pandemie-Lage gegenüber Januar 2021 - als sich Deutschland im Lockdown befand - dürfte zu diesem Rückgang beigetragen haben.



Stark verbessert hat sich die durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit, die jetzt bei 51,03 MBit/s liegt. Das entspricht einem Zuwachs von 52,2 Prozent. Die Top drei der am häufigsten besuchten Websites belegen Google, Amazon und Youtube. Es folgen Facebook und Wikipedia auf den Plätzen vier und fünf, während Instagram als einziges soziales Netzwerk neu in die Top Ten der am häufigsten aufgerufenen Websites einsteigt.

