Was TikTok für Werbungtreibende attraktiv macht

© Thomas Fedra Florian Teschner und Marta Sulkiewicz diskutierten über das Potenzial von TikTok als Werbekanal

Tiktok ist hip und angesagt. Das hat sich in der Marketingszene mittlerweile herumgesprochen. Doch wie gut funktioniert die Plattform im Vergleich zu anderen Plattformen? Auf diese Frage gaben Marta Sulkiewicz, CEO der Gemius GmbH, und Florian Teschner, Head of DBi bei der Havas Media Group, am zweiten Tag der Digital Marketing Days Antworten.