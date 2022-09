In seiner aktuellen Studie "Verschenktes Potenzial – Warum Hersteller sich mit D2C beschäftigen müssen" schreibt das Institut für Handelsforschung (IFH): "Auch in Deutschland erfreut sich Direct-to-Consumer (D2C), also der Direktvertrieb vom Hersteller zur Endkundschaft, immer größerer Beliebtheit." Laut Studie zählten bereits 49 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung aktuell zu D2C-Käufer:innen, unter den 18- bis 29-Jährigen haben in den letzten sechs Monaten sogar zwei Drittel (66 %) Produkte direkt beim Hersteller gekauft. Aus Herstellersicht sind laut Studie – allerdings wenig überraschend - die wichtigsten Gründe für den Ausbau der eigenen D2C-Strategie der bessere Zugang zu Kundendaten und die Stärkung der Marke. Weitere Gründe seien die Möglichkeit, neue Kundengruppen zu erschließen und die Kundenloyalität zu stärken.Dabei ist D2C nicht gleich D2C, schließlich können die (neuen) direkten Verkaufs- und Marketingkanäle sowohl online als auch stationär sein. Und es liegt in der Natur der Sache, dass einstige Online Pure Player wie beispielsweise Allbirds ihre D2C-Strategie mit dem Ausbau eigener stationärer Markenshops stärken, während etablierte Brands wie Henkel sich immer weiter Richtung E-Commerce und Social Commerce entwickeln.

© Schwarzkopf

Katharina Roscher, Global Head of Digital Marketing, Schwarzkopf Professional

© BSH

Marco Scheffelmeier, Projekt Manager D2C Vermarktung bei BSH Hausgeräte

© AMP

Martin Andree, Gründer AMP Digital Ventures

Auf den HORIZONT Digital Marketing Days werden D2C und Social Commerce deshalb erstmals eine eigenes Schwerpunktthema bilden – und beide Wege beleuchten. Am Nachmittag des ersten Konferenztages (11. Oktober) werden Marketingexperten unter dem Titel "Social Commerce: Die Rolle von Marketing und Vertrieb im direkten Kundenkontakt neu gedacht", ihre Learnings und Anregungen aus der Praxis mit der Community teilen.So wird, Global Head of Digital Marketing, Schwarzkopf Professional, Indola, Authentic Beauty Concept & STMNT bei Henkel Beauty Care Professional, einen Einblick in die Social Selling Strategie von Henkel geben. In ihrem Impulsbeitrag "Social Selling im B2B-Bereich – eine neue Form der Kommunikation und des Verkaufs" wird Roscher darüber berichten, wie bei dem Kosmetikriesen "ein Trainingsprogramm zum erfolgreichen Mittler von Marketing und Sales wird".Einen ganz anderen D2C Ansatz werden, Global Digital Marketing Manager, Bosch Cookit bei BSH Hausgerät, und, Projekt Manager D2C Vermarktung bei BSH Hausgeräte, beschreiben. Im Live Talk mit dem Titel "D2C: Was Brands daraus lernen können" werden Hösler und Scheffelmeier nicht nur die wichtigsten Facetten der neuen direkten Vertriebswege von Bosch beschreiben – von eigenen Markenshops bis zur D2C Online Plattform. Sie werden auch über die neuen und komplexen Herausforderungen sprechen, die D2C Strategien für das Marketing und für Marketingverantwortliche mit sich bringen. Spannend zu lernen sein wird dabei sicher auch, wie und mit welchen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen BSH Hausgeräte seinen im Sommer 2020 gelaunchten Thermomix-Konkurrenten "Cookit" direkt an den Konsumenten bringen will.Den Fokus auf D2C Marketing setzt bei den HORIZONT Digital Marketing Days 2022 auch, Gründer AMP Digital Ventures und Managing Partner Metacrew. Der langjährige Henkel Marketer berät mit Metacrew bereits seit vielen Jahren Unternehmen und Start-ups bei der Umsetzung von D2C Strategien und der Entwicklung von D2C Produkten. In seiner Keynote "The Direct Age. Wie D2C das Marketing neu formatiert" wird Andree einen D2C Entwicklungs-Funnel beschreiben, die Möglichkeiten für maximale Interaktion und CoCreation mit den Kunden ausloten und über potentielle Steigerungen des ROI sprechen.