Hype oder Hybris, vielversprechende neue Kommunikationswelten oder Marketing BlaBla, Geschäftsmodell oder Geldverbrenner? Spätestens seit Meta-Chef Mark Zuckerberg das Metaverse zu der Heimstatt der digitalen Zukunft erklärt hat, spricht die gesamte Branche gefühlt über nichts anderes mehr – und jeder hat bereits eine mehr oder weniger fundierte Meinung über die neuen virtuellen 3D-Welten.



© BVDW

Mark Wächter, Interimsvorsitzender des Metaverse-Ressorts im BVDW

© Se

Toan Nguyen von JvM/Nerd

Fakt ist: Morgan Stanley schätzt das mögliche künftige Handelsvolumen für das Metaverse und damit verbundene Produkte und Dienste allein in den USA auf 8,3 Billionen Dollar. Fakt ist aber auch: Noch ist das Metaverse längst nicht im Marketingmainstream angekommen. Denn noch kann niemand mit Gewissheit sagen, ob das Web3 von einer für Marketing relevanten, sprich entsprechend Reichweitenstarken Nutzer- beziehungsweise Konsumentenschar nachhaltig angenommen wird. Denn noch gibt es viele limitierende Faktoren, etwa unbequeme Hardware, vergleichsweise geringes App-Angebot, unklarer Datenschutz und hoher Ressourcenverbrauch. Fakt ist aber gerade deshalb auch: Marketer, die sich und ihre Marke als Early Adopter im Metaverse ausprobieren wollen, sind genau jetzt im richtigen Timing. Und für alle anderen ist es auf jeden Fall ein Must, sich genau jetzt mit dem Thema zumindest zu beschäftigen. Um künftig informiert und nicht blauäugig eine eigene Meinung und Strategie zu entwickeln. Die HORIZONT Digital Marketing Days bieten dafür eine gute Gelegenheit.Zu den Early Adoptern gehört ganz klar. Der Marketing Manager von Katjes Fassin hat schon früh begonnen, im Web3 zu experimentieren. Im Mai hat Katjes erstmals eine eigene NFT-Kollektion angeboten (Non fungible Tokens). Passend zur Produktlinie "Wunderland" hat Katjes NFTs in Form von 777 digitalen Einhörnern vorgestellt, für jeweils rund 30 ganz reale Euro. Welche Idee und Strategie dahinter liegt – und welche Learnings Katjes aus dem frühen NFT-Engagement ziehen konnte, wird Bua auf den Digital Marketings Days präsentieren. Das Thema seines Best Case Vortrags lautet: " Katjes: Into the Wunderland – Fruchtgummi im Web3".Um konkrete Anwendungen wird es auch beim zweiten Best Case Vortrag gehen.von Audi,von Anzu.io undvon S-Communication Services werden gemeinsam über "effizienten Marken Impact im virtuellen Raum sprechen.Spannend dürfte auch die Talkrunde "Metaverse: Must Have oder Hype" werden. Hier treffenundaufeinander. Zorbach ist Geschäftsführender Gesellschafter von vm-people – Agentur für immersive Markenführung, die sich für ihre Kunden bereits intensiv mit Metaverse und Web3 beschäftigt und in AltspaceVR virtuelle Touren sowie für die Branche interessante X-nights und X-Talks durchführt. Lülsdorf ist Head of Music Marketing bei der Deutschen Telekom und wird in dieser Funktion von den ersten Gehversuchen der Telekom im Metaverse berichten: Seit April ist der Konzern mit einer eigenen virtuellen Welt auf Roblox unterwegs – mit Beatland, dem virtuellen Pendant zum von Lülsdorf verantworteten Telekom Beatclub. Ebenfalls beim Talk dabei ist Toan Nguyen. Als Gründer und Mitgesellschafter von Jung von Matt NERD ist er so etwas wie der Chefinnovator der Hamburger Agenturgruppe und damit bestens mit dem Thema vertraut. Vierter im Bunde der Talkrunde ist Mark Wächter, Vorsitzender des BVDW Ressorts Metaverse und einst als "Mr. Mobile" in der Branche bekannt. An welche Zukunft Wächter jetzt allerdings glaubt, wird schon dadurch deutlich, dass das Ressort Metaverse auf seine Initiative hin das einstige Ressort Mobile im BVDW abgelöst hat. Der BVDW schreibt dazu auf seiner Website: "Das Smartphone ist heute der persönliche Zugang zur vernetzten Welt. Das ,begehbare‘ und ,verkörperte Internet‘ wird der logische Nachfolger des Mobile Internet. In diesem sogenannten Metaverse ist nichts und niemand offline: Mobile wird zum Metaverse. Unternehmen müssen die Technologien und die Spielregeln des Metaverse verstehen, um an der Entwicklung teilzunehmen und von ihr zu profitieren."