Sie haben die Marketingleitung bei Rewe vor ziemlich genau zwei Jahren übernommen. Täuscht der Eindruck oder haben Sie seither im Rewe Marketing kaum einen Stein auf dem anderen gelassen? Wir entwickeln uns weiter. Von daher haben wir viele Themen auf unserer Agenda: Media, Kreation, Technologie und Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Angebotskommunikation, Personalisierung - um nur einige zu nennen. Auch die Art, wie wir untereinander und mit Agenturen zusammenarbeiten, gehen wir an. Da kann in Summe schon der Eindruck einer vollen Agenda entstehen.



„Wir wollen den Menschen zeigen, dass sie bei Rewe am Regal nie zu viel bezahlen. Aber wir wollen ihnen auch mitgeben, dass sie Nachhaltigkeit unterstützen, wenn sie bei uns sind.“ Clemens Bauer, Rewe Teilen

#umdenkbar und alles, was dazu gehört ist, ein Herzensprojekt für das Team und für mich. Die Kommunikation ist mehr als eine Kampagne. Sie drückt unsere gesamte Transformation zu einem nachhaltigen Supermarkt aus, sie zeigt unseren Weg auf. Wir haben in Sachen Nachhaltigkeit schon sehr viele Projekte umgesetzt und viel erreicht. Aber wir wissen auch, dass noch ein Weg zu gehen ist. Das ist die Haltung der Kampagne. Und sie soll das Wichtigste erfüllen: Unser Kunde:in versteht, dass wir wahrhaftig sind. Das ist etwas, das wir nie verlieren dürfen. #umdenkbar strahlt nicht nur nach außen, sondern auch in die Organisation herein. Die Teams versammeln sich hinter #umdenkbar und zeigen ihren Stolz, für das Unternehmen und sein Nachhaltigkeitsversprechen zu arbeiten. Das spüre ich auch in der täglichen Arbeit. Es ist Versprechen und Motivation zugleich.Die Erhöhung der Relevanz unserer Kommunikation für den einzelnen Kunden. Darum geht es doch in all den Bemühungen um Digitalisierung. Wir wollen relevanter sein. Nur ist das analytisch, technologisch und prozessual anspruchsvoll.Guter Tipp. Zwei wichtige Themen, die wir im Zuge der Relevanz angegangenen sind. Aber wir sind hier noch im Aufbau. Unser Creative Hub teilt sich in zwei große Bereiche: Kreation für Kampagnen und die Content Factory. Beide Bereiche haben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Bei der Content Factory ist das zum Beispiel die Frage, wie wir unterschiedliche Werbemittel für unterschiedliche Audiences produzieren und optimieren können. Ein schlüssiges Beispiel ist die Angebotskommunikation. Wir wissen heute, welche Angebote und Coupons wir für eine:n Kund:in entwickeln können. Und das sind gerade nicht Angebote für Produkte, die er immer kauft. Sondern beispielsweise Angebote in Kategorien, die er heute aus irgendeinem Grund nicht bei uns kauft. Also machen wir unseren Kund:innen hier ein Angebot. Dafür benötigen wir aber Kreation. Für diesen einen Kunden. Genau ein Banner. Allein die Skalierung dieses Use Cases ist anspruchsvoll.