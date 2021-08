Digital Marketing Days 2021 Am 20. und 21. September finden die HORIZONT Digital Marketing Days 2021 statt. Wegen Corona ist die Veranstaltung erneut als Hybrid Event geplant, mit festgelegter Teilnehmerzahl vor Ort im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg sowie der zusätzlichen Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme. Das Programm fokussiert auch 2021 auf die wichtigsten Trendthemen im Digitalmarketing: unter anderem Social Selling, Social Media, MarTech, Programmatic & Targeting sowie KI & Ethik. Rund 40 Top Speakerinnen und Speaker werden erwartet, darunter, Malte Dammann (Ritter Sport), Alexander Ewig (Aida), Katharina Hauke (Lieferando), ), Kai Herzberger (Facebook), Christina Herzog (Hyundai), Simone Kaiser (Fraunhofer Institut), Dominik Michels (Ave + Edam), Moritz Möller (Veganz Group), Philip Papendieck (Intermate), Alexander Rohwer (Otto), Stefanie Tannrath (UM Deutschland), Norman Wagner (Deutsche Telekom) und Johannes Zerger (Goodlife Company).

Wer das Geschäftsmodell von Influencern tendenziell eher langweilig und eintönig findet, wird von Louisa Dellert eines besseren belehrt. Die heute 32-Jährige startete ihre Karriere 2013 als Fitness Influencerin – mit sensationellem Erfolg. Schnell wurde Lou, wie sich selbst nennt, eine der erfolgreichsten und bestbezahlten Influencerinnen Deutschlands. Nach eigenem Bekunden verdiente sie mit ihren Posts bis zu 20.000 Euro im Monat.Doch gesundheitliche Probleme und eine Herz-OP brachten Lou zum Umdenken. Sie erfand sich neu und stellte ihr Unternehmen deutlich diverser auf. Als Influencerin widmet sie sich heute vor allem Themen wie Nachhaltigkeit, Diversity und Feminismus. Ihre Follower – allein auf Instagram aktuell rund 480.000 – bleiben ihr treu. 2017 gründete Dellert mit "Naturalou" einen eigenen Onlineshop, 2018 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Mein Herz schlägt Grün". Seit Ende 2019 engagiert sie sich mit ihrem Podcast Lou auch politisch, hatte unter anderem bereits Gesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Chef Olaf Scholz vor dem Mikrofon. Ende August erscheint nun ihr zweites Buch. Der Titel lautet "Wir. Weil nicht egal sein darf, was morgen ist".Das alles macht Louisa Dellert längst auch zu einem beliebten Thema und einer begehrten Interviewpartnerin zahlreicher klassischer Medien, die ihr schon die diversesten Etiketten verpasst haben - Greenfluencerin, Feminismus-Influencerin oder auch Polit-Influencerin. Sie selbst nennt sich lieber "Influencerin, Unternehmerin und Moderatorin".Auf den HORIZONT Digital Marketing Days 2021 wird Louisa Dellert über das alles live sprechen, im Interview mit HORIZONT-Redakteur Ingo Rentz unter dem Titel "Von der Markenbotschafterin zur Marke". HORIZONT Online hat ihr vorab schonmal ein paar Fragen gestellt.Louisa Dellert: Mir fällt es immer etwas schwer, mich selbst als Marke zu bezeichnen, eher als Personal Brand. Ich bin ja einfach Lou, die ihre Followerschaft seit 2013 im Internet mitnimmt auf dem Weg erwachsen zu werden. Damals habe ich mit Abnehm- und Sport-Content begonnen. Jetzt bin ich reifer geworden, mich interessieren gesellschaftspolitische Themen, etwa die Frage "Wie gehen wir in Zukunft mit Wasserknappheit um?".Instagram ist noch meine Haupteinnahmequelle, ja. Aber ich versuche, mich immer mehr davon zu lösen. Nicht nur die Plattform Instagram hat sich weiterentwickelt, sondern auch ich. Wie bei vielen anderen Berufen, ist es auch bei mir an der Zeit, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich gebe beispielsweise Workshops oder berate Unternehmen in Sachen Social Media.Finanziell hat der Onlineshop keine hohe Relevanz für mich, da ich meine Gewinne im Unternehmen lasse. Emotional steckt natürlich mehr dahinter. Naturalou ist das erste Unternehmen, das ich anfangs alleine gegründet habe und das für eine nachhaltige Konsumgesellschaft steht.Ich finde es wichtig, dass darüber gesprochen wird. Allerdings ist es manchmal auch mehr Schein als Sein. In gefühlt der Mehrzahl der Unternehmensseiten findet man Nachhaltigkeitsberichte oder Diversity-Versprechen. Schaut man sich dann allerdings die Vorstände an, sehe ich keine wirkliche Vielfalt. Es ist also noch ein weiter Weg, bis sich da wirklich was ändert. as