Digital Marketing Days 2021 Am 20. und 21. September finden die HORIZONT Digital Marketing Days 2021 statt. Wegen Corona ist die Veranstaltung erneut als Hybrid Event geplant, mit festgelegter Teilnehmerzahl vor Ort im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg sowie der zusätzlichen Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme. Das Programm fokussiert auch 2021 auf die wichtigsten Trendthemen im Digitalmarketing: unter anderem Social Selling, Social Media, MarTech, Programmatic & Targeting sowie KI & Ethik. Rund 40 Top Speakerinnen und Speaker werden erwartet, darunter, Malte Dammann (Ritter Sport), Alexander Ewig (Aida), Katharina Hauke (Lieferando), ), Kai Herzberger (Facebook), Christina Herzog (Hyundai), Simone Kaiser (Fraunhofer Institut), Dominik Michels (Ave + Edam), Moritz Möller (Veganz Group), Philip Papendieck (Intermate), Alexander Rohwer (Otto), Stefanie Tannrath (UM Deutschland), Norman Wagner (Deutsche Telekom) und Johannes Zerger (Goodlife Company). Mehr Infos unter www.digitalmarketingdays.de

Im Coronajahr 2020 kletterten die Zahlen der monatlich aktiven TikTok-Nutzer in Deutschland von 5,5 Millionen auf 10 Millionen. Sollte der Aufwärtstrend in diesem Jahr so weitergehen, dürften es Ende 2021 also bereits rund 20 Millionen sein. Für Marketiers, die nach dem Motto "Follow the eyeballs" agieren, führt an TikTok deshalb nur noch wenig vorbei. Gleiches gilt für Influencer Marketing Agenturen wie Intermate., Co-Gründer und CEO der Berliner Agentur, hat TikTok deshalb - neben Instagram - längst zur zweiten Säule seiner Agenturpositionierung gemacht. "Nicht nur die Nutzerzahlen auf TikTok steigen rasant. Wir wissen mittlerweile auch, dass sehr interessante Performance Cases auf der Plattform möglich sind", sagt er.Allerdings, so Papendieck weiter, müssten viele Markenverantwortliche in Sachen TikTok-Marketing "noch deutlich aufgeschlaut werden". Statt etwa sofort einen eigenen TikTok-Kanal zu bespielen, empfiehlt er Werbungtreibenden – zumindest zum Start – mit ein paar Creators zu kooperieren, mit ihnen gemeinsam "TikTok'able Content" zu kreieren und die Kanäle der Creator für Markenarbeit und Kampagnen zu nutzen. Ob und wie das funktioniert, zeigt Papendieck auf den HORIZONT Digital Marketing Days 2021 (DMD), die am 20. und 21.September stattfinden. Und zwar in einer TikTok Live Creation gemeinsam mit Truemates-Gründerund drei erfolgreichen TikTok Creators: Soso (), die rund 1,8 Millionen Follower auf TikTok hat, Ken () mit ebenfalls rund 1,8 Millionen Followern und Myka () mit rund 345.000 Followern."Wir werden auf der Bühne eine neue TikTok-Kampagne für ein real existierendes Produkt kreieren, direkt vor Ort entsprechende Spots drehen, auf die Plattform uploaden und erste Ergebnisse evaluieren", sagt Papendieck. "Damit wollen wir zeigen, wie dynamisch und innovativ ein solcher Prozess sein kann, und wie sehr er sich beispielsweise auch von klassischen Kampagnen-Briefings für Instagram unterscheidet."Das real existierende Produkt, das der Live Content Creation dient, ist ein neuer Energydrink, den Intermate gemeinsam mit TikTok-Stars entwickelt hat, und der Mitte August tatsächlich in den Handel kommen wird. Den Namen des Drinks will Papendieck noch nicht verraten, doch vom Erfolg des Produkts ist er schon jetzt überzeugt. "Wir haben mit der neuen Marke ziemlich viel vor. Der Energydrink ist born and raised by TikTok Creators und die Kampagne dazu wird es ebenfalls sein." Und damit vermeidet Intermate den größten Fehler, die andere Brands laut Papendieck auf TikTok machen können: Creator viel zu spät in den Kampagnenprozess einbinden. "Leider ist es immer noch so, dass sich Unternehmen oder Agenturen große Kampagnen ausdenken, dann starre Briefings schreiben und erst danach, wenn überhaupt, Creator mit ins Boot holen. Für die perfekt inszenierten Instagram-Welten funktioniert dieses Vorgehen auch noch einigermaßen. Auf TikTok aber klappt das überhaupt nicht."Papendieck ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Auf den DMD in Hamburg wird er deshalb nicht nur am ersten Konferenztag (20.9.) die Content Creation live zeigen. Am zweiten Tag wird er zudem gemeinsam mit den Teilnehmern erste Kampagnenergebnisse live abrufen und evaluieren. Live Learnings inklusive.