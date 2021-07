Digital Marketing Days 2021 Am 20. und 21. September finden die HORIZONT Digital Marketing Days 2021 statt. Wegen Corona ist die Veranstaltung erneut als Hybrid Event geplant, mit festgelegter Teilnehmerzahl vor Ort im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg sowie der zusätzlichen Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme. Das Programm fokussiert auch 2021 auf die wichtigsten Trendthemen im Digitalmarketing: unter anderem Social Selling, Social Media, MarTech, Programmatic & Targeting sowie KI & Ethik. Rund 40 Top Speakerinnen und Speaker werden erwartet, darunter, Malte Dammann (Ritter Sport), Alexander Ewig (Aida), Katharina Hauke (Lieferando), ), Kai Herzberger (Facebook), Christina Herzog (Hyundai), Simone Kaiser (Fraunhofer Institut), Dominik Michels (Ave + Edam), Moritz Möller (Veganz Group), Philip Papendieck (Intermate), Alexander Rohwer (Otto), Stefanie Tannrath (UM Deutschland), Norman Wagner (Deutsche Telekom) und Johannes Zerger (Goodlife Company).

Noch ist die Coronakrise längst nicht überstanden. Auch die HORIZONT Digital Marketing Days (DMD) werden deshalb am 21. und 22. September 2021, wie schon im vergangenen Jahr, als Hybridveranstaltung stattfinden. Dennoch sorgt nicht zuletzt eine steigende Impfquote auch unter Werbungtreibenden, Medien und Dienstleistern für wachsenden Optimismus. Eine gute Zeit also, um auf den DMD bei Marketingverantwortlichen nachzuhaken, wie sie die Coronakrise bislang erlebt und welche Learnings sie daraus gezogen haben.Auf der Podiumsdiskussion "Digitalpush in der Krise – Wie CMOs das neue Momentum nutzen" treffen sich gleich an Tag 1 der DMD vier Marketingexperten auf der HORIZONT-Bühne: Malte Dammann, Geschäftsführer Vermarktung Ritter Sport, Alexander Ewig, SVP Marketing & Sales Aida, Katharina Hauke, Geschäftsführerin Lieferando, sowie Christina Herzog, Direktorin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit Hyundai. Und wer das Wirken dieser Managerinnen und Manager in den vergangenen Monaten ein wenig verfolgt hat, ahnt: Es wird auf dem Podium nicht nur um Digitalmarketing gehen. Auch Nachhaltigkeit wird ein großes Thema sein, das starke Wachstum von Online Pure Playern und wie man mit neuen und alten Herausforderungen in der Krise umgeht.dürfte zu allen genannten Themen eine dezidierte Meinung haben. Er ist Geschäftsführer Vermarktung Ritter Sport und damit auch verantwortlich für die neue Kommunikationsausrichtung des schwäbischen Schokoladenherstellers. Im Februar 2020 betont Dammann gegenüber HORIZONT, künftig "stärker unsere Anstrengungen, die nicht nur dem Menschen wie der Umwelt helfen, sondern auch schmeckbare Qualitätsverbesserungen bringen". Schon seit 2018 stammt die gesamte Schokolade des Unternehmens aus nachhaltiger Herstellung, ab 2022 will Ritter Sport CO2-neutral produzieren. Die zuletzt – wenn auch leichten – Umsatzrückgänge konnte das Unternehmen damit bislang allerdings noch nicht stoppen: 2019 sank der Umsatz von Ritter Sport um 9 Millionen Euro auf 480 Millionen, 2020 nochmals um 10 Millionen auf jetzt 470 Millionen Euro.Von Umsatzrückgängen im leicht einstelligen Bereich dürftederweil nur träumen. Als SVP Marketing & Sales des Kreuzfahrtanbieters Aida musste er im vergangenen Jahr mitansehen, wie die Geschäfte nicht nur bei Aida, sondern in der gesamten Reisebranche monatelang nahezu komplett zum Erliegen kamen. Dabei hatte Ewig erst im August 2019 bei Aida angeheuert, zuvor war er Marketingchef bei der Media Markt-Saturn Retail Group. Noch vor Ausbruch der Coronakrise baute Ewig bei Aida im Marketing einiges um und holte – ganz nach Media-Markt-Saturn-Vorbild – große Teile der Marketingaufgaben ins Haus.Im Dezember 2019 startete Ewig die neue Kampagne "Hauptsache ihr habt Spaß", um "neue Zielgruppen anzusprechen", wie er gegenüber HORIZONT sagte. Drei Monate später aber war der Spaß dann wegen Corona erst einmal gründlich vorbei. Am 31. Juli nun will Aida endlich in die neue Kreuzfahrtsaison starten und verkündet zugleich umfangreiche Modernisierungen ihrer Flotte. Im Fokus auch hier: Nachhaltigkeit. Ende Juni wurde das erste Schiff der Flotte, die 25 Jahre alte "Aidacara", verkauft. Im Dezember soll die "Aidacosma" den Betrieb aufnehmen und dann das erste mit Flüssiggas betriebene Schiff der Flotte sein.Auf alternative Antriebe setzt auch Hyundai. Laut, seit Mai 2020 neue Marketingchefin des Automobilkonzerns, stehen umweltfreundliche Antriebe inzwischen für rund 30 Prozent der Verkäufe. Das Unternehmen will die nachhaltige Sparte weiter pushen – mit einer neuen Submarke: Ioniq. "In der Übergangsphase muss man das den Kunden gut erklären. Aber wir wollen mit der Submarke Ioniq einfach signalisieren, welche Bedeutung das Thema Elektromobilität für uns hat", so Herzog im HORIZONT-Interview im Oktober 2020. Dass Herzog diese Erklärarbeit zu einem großen Teil digital umsetzen wird, steht für sie außer Frage. "Ich sehe Corona als eine Art Brandbeschleuniger. Digital war schon vorher sehr wichtig. Corona hat dies nochmal auf eine andere Ebene gehoben."Mit ganz anderen Themen muss sich derweilauseinandersetzen. Der Geschäftsführerin von Lieferando bescherte die Coronakrise deutlich Umsatzschübe. Gerade erst legte der niederländische Konzern Just Eat Takeaway, zu dem auch Lieferando gehört, eine beeindruckende Bilanz vor: Danach ist die Zahl der Bestelllungen im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf 588 Millionen gewachsen, der Umsatz kletterte um 54 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, das bereinigte Betriebsergebnis um 18 Prozent auf 256 Millionen Euro.Viel Erfolg führt aber auch zu viel Kritik. Im Juni wurde bekannt, dass das Bundeskartellamt hierzulande das Geschäftsgebaren Lieferandos wegen seiner Bestpreisklauseln prüfen wolle. Auch aus Marketingsicht dürfte Hauke sich auf der DMD-Bühne im September deshalb wohl lieber an die Fußball Europameisterschaft Euro 2020 erinnern. Da war Lieferando nicht nur Sponsor, sondern hat mit Sicherheit auch an den vielen wegen Corona lieber zuhause gebliebenen Fans, wieder gut verdient.