Digital Marketing Days 2021 – neuer Veranstaltungsort Frankfurt Am 20. und 21. September finden die HORIZONT Digital Marketing Days 2021 statt. Wegen Corona ist die Veranstaltung erneut als Hybrid Event geplant, mit festgelegter Teilnehmerzahl vor Ort im Hotel Marriott in Frankfurt sowie der zusätzlichen Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme. Das Programm fokussiert auch 2021 auf die wichtigsten Trendthemen im Digitalmarketing: unter anderem Social Selling, Social Media, MarTech, Programmatic & Targeting sowie KI & Ethik. Rund 40 Top Speakerinnen und Speaker werden erwartet, darunter, Malte Dammann (Ritter Sport), Alexander Ewig (Aida), Katharina Hauke (Lieferando), ), Kai Herzberger (Facebook), Christina Herzog (Hyundai), Simone Kaiser (Fraunhofer Institut), Dominik Michels (Ave + Edam), Moritz Möller (Veganz Group), Philip Papendieck (Intermate), Alexander Rohwer (Otto), Stefanie Tannrath (UM Deutschland), Norman Wagner (Deutsche Telekom) und Johannes Zerger (Goodlife Company).

2018 haben die Juristin Franziska Leonhardt und der Datenwissenschaftler Dominik L. Michels das Start-up Ave+Edam gegründet. Seit 2019 sind ihre Produkte auf dem Markt. Das Besondere: Ave+Edam bietet Kosmetikprodukte, die mithilfe von KI personalisiert sind. Dazu führt das Unternehmen mittels Fragebogen und – wenn gewünscht – auch mittels Selfie, das die Kundinnen und Kunden hochladen, eine webbasierte Hautanalyse durch. Die selbstentwickelten Algorithmen sollen dann, so das Versprechen von Ave+Edam, personalisierte, präzise auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmte Cremes ermöglichen. Gestartet ist das Unternehmen mit Gesichtscremes, mittlerweile gibt es auch Ganzkörperpflegeprodukte. Auf Silikone, Mikroplastik und Nanopartikel sowie auf Tierversuche wird verzichtet.Mehr als 100.000 Kundenprofile hat Ave+Edam bereits generiert, wie viele davon auch echtes Geschäft generieren, will das Start-up nicht verraten. Rund 80 Prozent seines Umsatzes macht Ave+Edam im deutschsprachigen Raum, künftig will das Start-up weiter international expandieren. Ausgezeichnet wurde Ave+Edam unter anderem mit dem German Brand Award sowie dem Pure Beauty Global Award, außerdem gewann es die #FORWARDBEAUTYChallenge von Douglas.Als Speaker auf den HORIZONT Digital Marketing Days wird Mitgründer Dominik L. Michels, der Entwickler der Ave+Edam-Algorithmen, zeigen, wie das Start-up die Kosmetikindustrie dank KI revolutionieren will – und warum es dabei Digitale Produktkreation und Digitales Marketing kaum mehr trennen kann. Im Anschluss an seine Rede unter dem Titel "Personalisierte Kosmetik mithilfe von KI" wird Michels zudem gemeinsam mit Simone Kaiser vom Fraunhofer IAO und Leiterin der AG Ethik der Digitalisierungsinitiative D21, an einer HORIZONT-Talkrunde zum Thema "KI – Jenseits von Gut oder Böse?" teilnehmen. HORIZONT Online hat Michels vorab schonmal ein paar Fragen gestellt.Was wir bei Ave+Edam machen, ist alles andere als profan. Unsere Technologieplattform umfasst Hautanalyse und Produktpersonalisierung auf Basis ausgefeilter Algorithmen und KI. Dies ermöglicht die Formulierung komplexer Mixturen aus verschiedensten Inhaltsstoffen – zugeschnitten auf den jeweiligen Konsumenten. Da gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die mithilfe von KI nicht nur Marketing machen, sondern konkrete Produkte erschaffen. Aus technischer Sicht ist das extrem anspruchsvoll.Rund 90 Prozent machen den Fragebogen bis zu Ende. Zurzeit stellen wir rund 25 Fragen. Wir haben auch schon mit deutlich mehr und mit weniger Fragen experimentiert. 25 scheint aber, zumindest im Moment, eine gute Balance zu sein. Die User fühlen sich damit ernstgenommen, werden aber nicht ausgefragt. Es geht schließlich darum genau diejenigen Informationen zu bekommen die wir brauchen um besserer maßgeschneiderte Produkte formulieren zu können. Es geht hier nicht darum, persönliche Daten abzugreifen.Etwa die Hälfte aller, die den Fragebogen ausfüllen, lädt auch ein Selfie hoch.Zu Beginn war es tatsächlich 50:50. Mittlerweile liegt der Frauenanteil bei rund 70 Prozent. Das hängt aber auch mit der Ausrichtung unseres aktuellen Digital- und Social Media Marketings zusammen.Da gibt es natürlich einiges. Unsere Analysen zeigen etwa, dass es neben Wirksamkeit und Verträglichkeit der Cremes sehr stark darauf ankommt wie sich ein Pflegeprodukt beim Auftragen auf der Haut anfühlt. Diese Kriterien zusätzlich in eine Produktpersonalisierung miteinzubeziehen, welche primär auf Wirksamkeit und Verträglichkeit abzielt, stellt uns nochmal vor ganz neue Herausforderungen.Wir sind noch ganz am Anfang unserer Entwicklung. Die wichtigsten Dinge sind jetzt, zu skalieren, das Portfolio zu erweitern und internationale Präsenzen auszubauen. Von Anfang an haben wir als D2C Brand auf Facebook und Instagram sowie auf hohe Wiederkehrraten aufgrund besserer Produktqualität gesetzt. Das zahlt sich jetzt aus.