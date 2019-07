© Olaf Ballnus Prominente Gäste beim Digital Leader´s Dinner in Hamburg

Ortswechsel beim Digital Marketing Leaders‘ Dinner: Drei Jahre lang fand das Get-together am Vorabend der Digital Marketing Days wie die DMD selbst in Berlin statt. In diesem Jahr trafen sich 160 Digital-Entscheider auf Einladung von HORIZONT, den Online Marketing Rockstars und Parklane Capital in den Clouds in Hamburg.