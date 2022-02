© BVDW BVDW-Präsident Dirk Freytag

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) will sich für die Menschen in der Ukraine einsetzen. Dafür startet der Verband die Aktion "Digital hilft": Unter diesem Motto appelliert der BVDW an alle Medienunternehmen in Deutschland, den Menschen in der Ukraine Zugang zu freier und unabhängiger Berichterstattung zu den Geschehnissen in ihrem Land zu ermöglichen.