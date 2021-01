Unternehmen erreichen Kunden am besten via Social Media und Messenger

© IMAGO / Chris Emil Janßen Facebook-eigene Apps gehören zu den beliebtesten der Welt und sind zu wichtigen Marketing-Kanälen geworden

Weltweit verbringen Internetnutzer in der Summe zwei ganze Tage pro Woche nur online, über diverse Endgeräte. Diese Zahl geht aus dem Jahresbericht von Hootsuite und We Are Social hervor, der außerdem zeigt, dass Konsumenten über Messenger-Dienste und Social Media immer häufiger auch mit Marken interagieren. 77 Prozent der Befragten gaben an, jeden Monat online zu shoppen.