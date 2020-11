HORIZONT Live Video zum Thema Nachhaltiger Konsum ist mittlerweile mehr als nur ein Werbethema. Warum Marken aus strategischen Gründen an der Nachhaltigkeit ihrer Produkte interessiert sein müssen, diskutiert HORIZONT-Redakteur Santiago Campillo-Lundbeck am Freitag, 24. November um 14:30 Uhr im Livestream mit Jan Pechmann, Managing Partner der Strategieberatung Diffferent. Das Interview wird in den HORIZONT-Kanälen auf Facebook, Youtube und Linkedin übertragen und ist offen für Publikumsfragen.

Trotz den drastischen Veränderungen durch die Corona-Pandemie sind Klimaerwärmung und Müllflut nach wie vor als Themen bei den Verbrauchern präsent. Dabei ist es mittlerweile zum Konsens geworden, von Marken einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu erwarten. Konnte sich eine Marke früher durch ihr Umweltengagement positiv vom Wettbewerb abheben, ist Nachhaltigkeit jetzt eine Grundvoraussetzung, um als Marke ernst genommen zu werden.Pechmann: "Dabei geht es nicht etwa darum, neue Zielgruppen zu erschließen. Vielmehr ist Nachhaltigkeit zwingend notwendig, um bestehende Käufer zu halten und nicht vom Wettbewerb abgehängt zu werden."Der Markt der nachhaltigen Produkte ist allerdings auch mit Blick auf die möglichen Umsätze sehr relevant, sagt der Strategieberater: "Hier steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten aktuell in einer Größenordnung, von der man auf gesättigten Märkten sonst nur träumen kann."In der Praxis finden viele Konsumenten aber die klimafreundlichen Konsumoptionen vielleicht gut, werden aber selbst nicht zu Käufern. Die Gründe seien vielfältig, so Pechmann: "hoher Aufwand für abstrakte Effekte, mangelndes persönliches Verantwortungsbewusstsein, gelernte Konventionen oder identitätsstiftende Konsumgewohnheiten."Die Unternehmen müssen ihre Zielgruppe also über eine dezidierte Vermarktungsstrategie erst an die neuen Produkte heranführen. Welche Hürden dabei in den einzelnen Zielgruppen zu überwinden sind und welche Angebotsformen besonders relevant sind, hat die Berliner Strategie- und Designberatung Diffferent in einem eigenen Whitepaper "Guter Konsum" zusammengefasst. Folgende Zielgruppen sind hier laut Whitepaper relevant:Hier müssen die Unternehmen nachhaltigen Konsum für ihre KundInnen zugänglich machen und gesellschaftliche Teilhabe schaffen. Dazu ist es wichtig, dass nachhaltige Produkte in Geschäften des täglichen Bedarfs verfügbar sind. Kooperationen wie die von Bioland und Lidl oder auch die Initiative von Aldi Süd, bis zum Jahr 2025 ausschließlich nachhaltige Baumwolle in Textilien zu verwenden, zeigen hier den Weg.Diese Konsumenten gewinnt man für umweltfreundliche Verhaltens- und Konsummuster, wenn Produkte dazu beitragen, den eigenen Lebensstandard zu erhalten, die eigene Gesundheit zu fördern und die eigenen Werte zu vertreten. Manufactum zum Beispiel kommuniziert diese Werte hervorragend ("Das Leben ist zu lang für kurzlebige Produkte").Um diese Konsumenten von bestimmten Aspekten des klimafreundlichen Verhaltens zu überzeugen, müssen sie mehrheitsfähig werden. Das wird funktionieren, da Marken bei diesen Zielgruppen den notwendigen Einfluss haben, um neue Konventionen zu prägen. Inzwischen bieten etwa alle Sportschuh-Hersteller nachhaltige Schuhe im Portfolio an. Seit Oktober hat die Schweizer Firma On sogar ein Abo-Modell für Laufschuhe aus recyclebarem Material im Angebot.Diese Konsumenten handeln bereits relativ umweltfreundlich. Gleichzeitig stehen sie vor der schwierigsten Hürde. Um noch besser zu werden, müssen sie umweltschädigende Konsummuster – wie die neuesten Gadgets zu besitzen, viel zu reisen und Auto zu fahren – ablegen, obwohl sie Ausdruck ihrer Identität sind. Hier unterstützen Unternehmen mit komplett neuen Produkten. Start-ups wie Too good to go oder Sirplus, die abgelaufene oder überschüssige Lebensmittel vor der Tonne retten, können hier genauso als Vorbild dienen wie nachhaltige Anlageformen, zum Beispiel von der GLS Bank oder der Umweltbank. cam