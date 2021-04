"Diesen Claim kann kein Wettbewerber für sich in Anspruch nehmen"

© Postbank Margret Dreyer, Leiterin Marketing Privatkunden, und ihr Team geben der Postbank eine neue Modernität

Niemand kennt in Deutschland die Marke Postbank so gut wie Margret Dreyer. Die Leiterin Marketing Privatkunden arbeitet seit über 25 Jahren für den Finanzdienstleister, ist Hüterin der DNA und Antreiberin zugleich. Jetzt hat sie gemeinsam mit dem neuen Agenturpartner Jung von Matt Spree und dem Team um Deutsche Bank CMO Tim Alexander der Postbank frisches Leben eingehaucht. Zeit, ein paar Fragen an Margret Dreyer zu stellen.