Wie wird sich der Luxus-Markt in den nächsten fünf Jahren verändern? Welchen Einfluss wird die Pandemie auf die Wünsche und Kaufgewohnheiten der Kunden haben? Damit hat sich die renommierte Trendforscherin Lidewij Edelkoort kürzlich in einem Talk unter dem Titel „The Future of Luxury” beschäftigt. Unter den fünf wichtigsten Trend-Prognosen Edelkoorts ist auch der Aufruf an das Marketing: Nicht die Modemarke setzt die Botschaft, sondern der Konsument. Es gilt, auf seine Bedürfnisse zu reagieren.