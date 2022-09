Wer es zynisch findet, das Königshaus Windsor durch die Marketingbrille zu sehen, ignoriert die Realitäten hinter dieser öffentlichen Institution Großbritanniens. Buckingham Palace pflegt schon seit dem 19. Jahrhundert bewusst das prestigeträchtige Siegel der Hoflieferanten als Auszeichnung für britische Marken. Elizabeth II hatte zuletzt 614 Hoflieferanten, während der Hofstaat des Prince of Wales diese Auszeichnung an 172 Personen vergab.



Und die Strahlkraft des Königshauses geht weit über diese direkte wirtschaftliche Bedeutung hinaus. Zur Jubilee-Feier errechnete das Brand Finance Journal für das gesamte Königshaus einen Markenwert von insgesamt 44 Milliarden Pfund. Dass die Marke trotz aller Skandale und Krisen bis heute so gut da steht, hat viel mit der Queen zu tun, die die Monarchie wie ein CMO durch alle gesellschaftlichen Veränderungen hindurchführte. Dabei halfen ihr verschiedene Grundsätze.Schon der Name des Königshauses ist eine bewusste Marketingentscheidung. Denn ursprünglich stammte die britische Königsfamilie aus Hannover. Aber diese deutschen Wurzeln waren während des 1. Weltkriegs nicht mehr akzeptabel. Und so wurde aus dem Wohnsitz der Familie, Schloss Windsor, plötzlich der Name der Adelsfamilie. Elizabeth II ist selbst in eine noch wichtigere Veränderung hineingeboren worden: Den Wandel der Königsfamilie zur Fernsehfamilie.

Waren in früheren Zeiten die britischen Monarchen Persönlichkeiten gewesen, die ihre Untertanen äußerst selten zu Gesicht bekamen, lieferte die Kindheit und die Jugend der Thronfolgerin kontinuierlich Stoff für die Nachrichten. Ihre Hochzeit war das erste große Medienereignis der Nachkriegsära. Damit war klar, dass die Marke Windsor auch in Zukunft den Kontakt mit der Öffentlichkeit suchen würde, um über Earned Media die eigene Markenrelevanz zu stärken.Einer der häufigsten Kommentare zum Auftreten von Queen Elizabeth II ist bis heute, wie konsequent sie jede öffentliche Äußerung vermieden hat, die als Beeinflussung hätte verstanden werden können. Die Queen hat stets verstanden, dass die größte Kraft der Marke Windsor ihre Symbolkraft für britische Traditionen ist. Damit diese Traditionen aber für den größtmöglichen Teil der Bevölkerung konsensfähig sind, kann die Monarchin in keiner aktuellen Debatte offen Partei ergreifen. Wichtiger dagegen ist es, durch eine genaue Beachtung des Hofprotokolls die langfristige Konsistenz der Markenführung sicherzustellen.Im Rahmen klar definierter Eckpunkte sind allerdings Variationen möglich. Prinz Charles pflegt seine Agenda zum Umweltschutz, Prinz Harry hat sich mit der Gründung der Invictus Games als Fürsprecher der Veteranen etabliert. Damit dehnen sie die Marke Windsor, ohne allerdings die Akzeptanz der Stamm-Marke für die breite Öffentlichkeit zu gefährden.Der Adel hat allein schon durch seine Wappen ein Markenzeichen. Aber wie bei Produkten gilt auch für Personen, dass ein Branding nur das Signal für eine Marke ist, aber nicht ihre Inhalte ersetzt. Die Queen hat ihr ganzes Leben lang für sich und ihre Familie eine Verpflichtung empfunden, sich ihrer Rolle gemäß zu verhalten und vor allem im Umgang mit der Öffentlichkeit die Monarchin aller Briten zu sein. Im Kontakt mit ihren Untertanen behandelte sie – zumindest in der Öffentlichkeit – Prominente wie Normalbürger gleich.Das Haus Windsor hätte nicht annähernd seine öffentliche Präsenz, wenn es sich nur auf seine durchaus beeindruckenden Statussymbole verlassen würde. Der Wert der Marke wird letztlich in der direkten Interaktion mit der Öffentlichkeit erarbeitet.Mit Charles hat die Queen einen Nachfolger, der tief durch ihr Vorbild geprägt ist, aber gleichzeitig auch die Grenzen ihrer Familienphilosophie schmerzlich in seiner Ehe mit Diana Spencer erlebt hat. Charles muss die Medienmonarchie zudem in einer Zeit relevant halten, wo Interaktionen und öffentliche Meinungsbild durch Social Media radikal verändert wurden. Eine Neudefinition der heiklen Bilanz zwischen Tradition und Veränderung scheint unausweichlich, wenn die Marke Windsor auch im 21. Jahrhundert relevant bleiben soll. Dass die Marke das Potenzial hat, hat sie in der Vergangenheit schon mehr als einmal bewiesen. cam