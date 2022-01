Der Wettbewerb wird 2022 von den Machern spürbar gestrafft und mit einem neuen Kategorensystem versehen: Statt den bislang 29 Kategorien gibt es ab sofort nur noch zehn - darunter die neuen Rubriken Nachhaltigkeit, Gesellschaftlicher Dialog und Data Management - , die alle dialogischen Aspekte abdecken und die Dialogthemen der Zeit widerspiegeln sollen. Inhaltliche Relevanz, kreative Exzellenz und kommunikative Konsistenz sollen damit noch deutlicher hervortreten.



In jeder Kategorie vergibt der DDV dabei maximal einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Mehrfach eingereichte Arbeiten haben jedoch erstmals auch die Chance, mehrfach ausgezeichnet zu werden. So will die Jury des MAX-Award nicht nur die kreative Messlatte höher legen, sondern gleichzeitig auch dem Wandel in Gesellschaft und Kommunikation besser gerecht werden."Der MAX-Award 2022 ist relevanter als je zuvor: mit neuen Kategorien, maximaler Transparenz und Punkten – erstmals auch fürs BVDW Ranking", sagt, Creative Director bei Digitas Pixelpark und Jurypräsidentin des MAX-Awards.