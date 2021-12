Die Einreichungsphase für den kommenden MAX-Award beginnt am 3. Januar 2022. Der Wettbewerb wird 2022 von den Machern spürbar gestrafft und mit einem neuen Kategorensystem versehen: Statt den bislang 29 Kategorien gibt es ab sofort nur noch zehn - darunter die neuen Rubriken Nachhaltigkeit, Gesellschaftlicher Dialog und Data Management. Die Gewinner werden am 17. Mai 2022 beim OMR Festival in Hamburg gekürt.





Nach der Einreichung entscheidet zunächst eine Jury über die Shortlist des MAX-Award. In einem öffentlichen Online-Voting wird danach entschieden, wer die Trophäen abräumt. Die Ergebnisse des Dialogmarketing-Preises fließen in die Kreativrankings von HORIZONT, W&V, Red Box und neuerdings auch in jenes des Bundesverbands Digitale Wirtschaft BVDW ein. Alle Informationen zum MAX gibt es auf Nach der Einreichung entscheidet zunächst eine Jury über die Shortlist des MAX-Award. In einem öffentlichen Online-Voting wird danach entschieden, wer die Trophäen abräumt. Die Ergebnisse des Dialogmarketing-Preises fließen in die Kreativrankings von HORIZONT, W&V, Red Box und neuerdings auch in jenes des Bundesverbands Digitale Wirtschaft BVDW ein. Alle Informationen zum MAX gibt es auf www.max-award.de . hor