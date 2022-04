"Die Kampagnen, die der MAX-Award auszeichnet, sind nicht für den Award gemacht, sondern für Konsumentinnen und Konsumenten", erklärt MAX-Juryvorsitzende Ann-Sophie Sell. "Der MAX ist der einzige Marketing-Preis, bei dem die Öffentlichkeit das letzte Wort hat. Beim Online-Voting haben in den letzten Jahren Tausende Konsumentinnen und Konsumenten ihre Stimme abgegeben. Ich bin sehr gespannt, ob die Jury-Favoriten auch von der Öffentlichkeit mit den meisten Stimmen ausgezeichnet werden."



Der DDV hat das Kategoriensystem des MAX-Awards in diesem Jahr überarbeitet und etwa die Kategorie "Gesellschaftlicher Dialog" neu eingeführt. "Kampagnen mit einer solchen Relevanz sind einfach nicht mit 'normaler' Werbung vergleichbar. So ist es toll, dass diese bei den MAX Awards separat betrachtet und ausgezeichnet werden", so, die gemeinsam mit, beide Gründerinnen des Ad Girls Club, Juroren der Kategorie sind. "Wir lieben konstruktive Diskussionen und sind glücklich ein Teil der Jury sein zu dürfen und unsere Perspektive mit einbringen zu können", ergänzt Eppel.Zudem fungiert ab diesem Jahr auch der Nachwuchspreis MAX Junior als eigenständige Kategorie. "Ganz besonders gefreut hat mich, dass beim MAX-Junior Award mehr Arbeiten als je zuvor eingereicht wurden! Alle Ideen zeigten, wie stark der Nachwuchs der Branche ist. BRAVO!", sagt Juryvorsitzende Sell.

Neben dem Start des Online-Votings kann der DDV noch eine weitere News vermelden: Beim Alpha Awards Grand Prix in Wien hat der MAX-Award gleich zwei Preise abgeräumt: in den Kategorien 'Bester Marketing Award' und 'Beste Anpassung an Covid 19'. "Wir sind mächtig stolz, dass wir mit unserer virtuellen Preisverleihung ebenso kreativ und effizient waren, wie der MAX-AwardPreis für Kreativität und Effizienz im Dialogmarketing an sich ist und somit ein Alleinstellungsmerkmal im Reigen der Marketing-Awards hat. Die Auszeichnungen beim Alpha Awards Grand Prix haben gezeigt, dass der DDV das Beste liefern kann", sagt DDV-Präsident. hor