Online-Marketing steht weiter hoch im Kurs der Werbungtreibenden

Die Deutsche Post hat wieder untersucht, für welche Werbegattungen deutsche Unternehmen am meisten Geld ausgeben. Es zeigt sich: Werbung mit Dialogelementen war auch im vergangenen Jahr besonders gefragt.

2022 blieb der deutsche Werbemarkt stabil, so die Bilanz des jüngsten Dialogmarketing-Monitors. Die Gesamtausgaben liegen - wie schon 2021 - bei 41,8 Milliarden Euro. 55 Prozent davon entfallen auf die Dialogmedien, als die die Studie alle Werbemedien mit Interaktionsmöglichkeiten der Endkundinnen und -kunden definiert. Dazu zählen beispielsweise postalische Werbesendungen, ebenso wie Online- oder Telefonmarketing. Sie wachsen um 4 Prozent und erreichen mit 22,9 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.





In Online Marketing investieren Werbungtreibende weiterhin besonders viel, so dass das Plus dieser Gattung im aktuellen Report bei 800 Millionen Euro liegt und sich die Gesamtausgaben für Online-Werbung im Jahr 2022 auf 16 Milliarden Euro belaufen. Unverändert beliebt sind laut Deutsche Post postalische Werbesendungen: Die Ausgaben für diese Gattung liegen konstant bei 6 Milliarden Euro. Damit bleiben Printmailings das viertstärkste Werbemedium. Demgegenüber sinken die Werbeinvestitionen für klassische Medien wie TV-, Radio- oder Plakatwerbung um 4 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro.



Torsten Grüske, Vice President Dialogmarketing bei der Deutschen Post, sagt: "Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Unternehmen in Deutschland verstärkt auf dialogorientierte Werbung gegenüber ihren Endkunden setzen. Postalische Werbesendungen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in diesem Segment. Insbesondere werden Print-Mailings gerne von Werbungtreibenden für die Ansprache und Aktivierung von Bestandskunden sowie für crossmediale Kampagnen genutzt. Mit Erfolg, denn: Acht von zehn Personen lesen die an sie adressierte Werbesendungen."

Für den Handel bleiben neben Online Marketing die Werbesendungen als zweitwichtigste Werbeform bestehen. So haben Handelsunternehmen im Jahr 2022 rund 3 Milliarden Euro in volladressierte Werbesendungen investiert. Deren Stellenwert ist für den Handel ungleich höher als für dienstleistende und vor allem für produzierende Unternehmen. Ein Viertel seines Gesamtbudgets investiert der Handel in Werbesendungen.

Mit einer Ausnahme: Der stationäre Handel hat zuletzt die Ausgaben für klassische wöchentliche Prospekte zur Handelswerbung immer weiter reduziert, weshalb die Deutsche Post entschieden hat, ihr Produkt Einkaufaktuell zum April 2024 einzustellen. Der Dienstleistungssektor setzt parallel zu Online Marketing auf Anzeigen in Printmedien, während das produzierende Gewerbe im Schwerpunkt Online Marketing mit Fernsehwerbung kombiniert.



Insgesamt verzeichnen die voll-, teil- und unadressierten Werbesendungen Ausgaben von 6 Milliarden Euro und somit einen Anteil von 14 Prozent am Werbemarkt. Un- und teiladressierte Werbesendungen verbuchen ein leichtes Plus. Eine besonders wichtige Rolle spielen volladressierte Print-Mailings in der Bestandskundenwerbung: Neun von zehn Unternehmen, die volladressierte Print-Mailings nutzen, richten sie an ihre bestehende Kundschaft. Für volladressierte Werbesendungen wurden im Jahr 2022 rund 4,8 Milliarden Euro ausgegeben.



