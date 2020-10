Dialogmarketing ist vornehmlich auf dem Feedback durch die Kunden aufgebaut

von HORIZONT Online

Der Werbemarkt in Deutschland stagnierte 2019 auf Vorjahres-Niveau, was bedeutet, dass der Anteil des Werbemarktes am Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpft. Zu diesem Ergebnis kommt der Dialogmarketing-Monitor der Deutschen Post. Allerdings investieren Werbungtreibende wieder deutlich mehr in klassische Medien. Die Gesamtbilanz des Reports ergibt, dass Werbung nicht weniger wird, sondern effizienter.