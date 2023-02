Die Erklärung dafür ist vergleichsweise simpel. Fehlen qualifizierte Adress- und Kontaktdaten, landet die E-Mail im Spam, die Werbesendung im falschen Briefkasten. Liegen unzureichende Infos über die Zielgruppe vor, geht die Ansprache am Empfänger vorbei. Und eine Erfolgsmessung, eine Evaluierung und damit eine Verbesserung der Kampagne sind ohne Daten auch nicht wirklich möglich.Es sei eigentlich eine "Binsenweisheit", betont Trapp. "Aber wer seine Zielgruppe nicht kennt, kann sie weder erreichen noch ihr bieten, was sie erwartet." Zu den wichtigsten "Dos" im Direktmarketing gehört also der richtige Umgang mit Daten und zur Grundausstattung ein professionelles und gut gepflegtes CRM-System. Trapp: „Wem es dann gelingt, die Daten sinnvoll aufzubereiten und zu nutzen, hat gute Chancen, dass seine Kampagne erfolgreich wird."Interessanterweise zählt das Datenmanagement aber zu den größten Pain Points der Branche. Das zumindest hat der CRM-Plattform-Anbieter HubSpot in einer Befragung herausgefunden. Im "Marketing Strategy & Trends Report 2023" beklagen zwei von drei deutschen Marketingfachleuten den Mangel an qualitativ hochwertigen Daten. Ganz offensichtlich hat zudem die Hälfte Probleme dabei, Daten aus unterschiedlichen Kanälen vernünftig zusammenzuführen und so Insights über ihre Kundschaft zu gewinnen. Dabei ist knapp 80 Prozent der Beteiligten klar, wie wichtig das alles für die gesamte Marketingstrategie ist. Die Marketingverantwortlichen würden deshalb in einem "Dilemma" stecken, sagt Kathleen Jaedtke, Head of Marketing DACH bei HubSpot.In ihrem Whitepaper "Direktmarketing-Guide Print-Mailings" hat die Deutsche Post kürzlich beschrieben, wie wichtig Daten für eine gelungene Print-Mailing-Kampagne sind. Schon bei der Frage, wen man eigentlich mit der Kampagne erreichen will, sei die Erkenntnis wertvoll. Es geht darum, wer zu den Top-Kunden gehört, wer nur selten gekauft hat und wer sich vielleicht schon viele Wochen im Online-Shop nicht mehr hat blicken lassen. Und spätestens bei der Überlegung, wie die entsprechende Zielgruppe dann angesprochen werden sollte, sei eine gepflegte Adress-Datei das "A & O". Oder anders ausgedrückt: Fehlerhafte Adressen verursachen nur Kosten und Aufwand, bereinigte Datenbestände sparen Geld.

Response-Möglichkeit für Empfänger

Gute Kreation wirkt motivierend

Die richtigen Daten ermöglichen es schließlich, Kampagnen zu personalisieren und somit die Empfänger mit relevanten Botschaften anzusprechen. "Damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Nachrichten gelesen und beachtet werden", sagt Jaedtke. Zu den wichtigsten "Dos" im Direktmarketing zählt also die persönliche Ansprache, womit die Conversion signifikant erhöht werden kann. Das sagt einem der gesunde Marketing-Sachverstand, das belegen aber auch zahlreiche Cases. Dabei ist es unerlässlich, sich intensiv mit der Zielgruppe und ihren Wünschen auseinanderzusetzen. Dann wird man auch Erkenntnisse darüber erhalten, über welchen Direktmarketing-Kanal sie am besten zu erreichen ist: über Social Media, E-Mail, Print-Mailing oder vielleicht einen Anruf. "Die richtige Auswahl der Empfänger, die präzise Aktivierung der individuellen Ansprache je Kanal und der für die Empfänger relevante und treffsicher aufbereitete Content entscheiden über den Erfolg und Misserfolg im Direktmarketing", erklärt Carsten Diepenbrock. Tapp wird noch deutlicher. Er fordert: "Mehr Skalpell als Schrotflinte."Zum Skalpell oder zur treffsicheren Ansprache zählt damit auch die Kreation. Natürlich muss es eine übergreifende Kommunikations-Idee geben. Dann aber sollte jeder Kanal für sich betrachtet werden. Schließlich, so Trapp, lasse sich die haptische Anmutung eines kreativen Print-Mailings auf digitalen Kanälen nicht so ohne weiteres nachbilden.Dennoch gibt es Regeln, die für jeden Direktmarketing-Kanal Gültigkeit haben. Zum Beispiel, Aufmerksamkeit zu schaffen, relativ zügig auf den Punkt zu kommen und schließlich einen klaren und prägnanten Call-to-Action zu setzen, "damit die Adressaten schnell und einfach auf die Nachricht reagieren können", so Kathleen Jaedtke. "Ohne klare Handlungsaufforderung wissen die Adressaten nicht, was von ihnen erwartet wird. Wahrscheinlich wird die Nachricht dann ignoriert."Elementar vor diesem Hintergrund ist deshalb, dass die Empfänger reagieren können, ihnen also ein Response-Kanal angeboten wird. Das werde manchmal leider vergessen, berichtet Kurt Schauer, Geschäftsführer der Agentur Kaos. "Wenn das Mailing per klassischer Post rausgeht, vergessen manche die Verbindung zur Website herzustellen – ob per QR-Code oder Direkt-Link zur Landingpage." Es sei auch sinnvoll, in Newslettern eine Telefonnummer anzugeben. Schauer: "Viele Kunden wollen trotz E-Mail und Chat gerne mal mit einem Menschen sprechen."In verschiedenen Wettbewerben und Awards kann man sich Beispiele ansehen, wie kreativ Dialogmarketing-Kampagnen sein können. Doch oft sieht der Alltag anders aus: Die Kampagne wird noch schnell nebenher erledigt. Dabei sei es von großer Bedeutung, genügend Zeit in die Kreation zu investieren, sagt Kathleen Jaedtke. Broschüren, Flyer, Dialogpost, E-Mail-Marketing-Nachrichten oder Social-Media-Beiträge – sie alle bräuchten ein ansprechendes und konsistentes Layout und Design. Auch hier hat das Whitepaper der Deutschen Post ein paar interessante Tipps . Beispiel: Ein Mailing im Handschrift-Look kann in manchen Fällen besser wirken als in Druckschrift.Eine gute Kreation sorge für Wahrnehmung und könne zur gewünschten Handlung motivieren, unterstreicht Diepenbrock, sie unterstütze die Conversion elementar. Denn: "Performance Marketing möchte schließlich triggern." Wichtig sei außerdem, dass die selektierten Empfänger, die eingesetzten Kanäle und die Kreation ideal aufeinander abgestimmt sind. Und dass am Ende die Performance der Kampagne kontinuierlich verbessert werden kann.Die entsprechenden Rückschlüsse dafür lassen sich über ein A-B-Testing ableiten, wofür auch wieder Daten erhoben und analysiert werden müssen. Daten, sie stehen somit am Anfang und Ende einer gelungenen Direktmarketing-Kampagne.