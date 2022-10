Auch About You macht jetzt in Secondhand

Für die Studie hat DHL E-Commerce Solutions 5000 Online-Kundinnen und -Kunden aus neun europäischen Ländern (Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Schweden, Polen, Niederlande, Tschechische Republik, Österreich) befragt, um ein tieferes Verständnis zu ihren Online-Einkaufsgewohnheiten zu gewinnen. Eine Kernerkenntnis: Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr.



„Unser Online Shopper Survey 2022 hat klar gezeigt, dass es nicht mehr ausreicht, ein großartiges Produkt zu einem günstigen Preis anzubieten, um einen treuen Kundenstamm aufzubauen.“ Henning Gaudszuhn Teilen

So geben 53 Prozent der europäischen Online-Shopper an, sich mehr Umweltfreundlichkeit im Online-Handel zu wünschen. Dies schließt auch die Lieferung und Verpackung mit ein. 58 Prozent derBefragten geben an, längere Zustellzeiten in Kauf zu nehmen, wenn dies mit mehr Nachhaltigkeit einherginge - selbst wenn eine Lieferung am selben oder am nächsten Tag möglich wäre."Unser Online Shopper Survey 2022 hat klar gezeigt, dass es nicht mehr ausreicht, ein großartiges Produkt zu einem günstigen Preis anzubieten, um einen treuen Kundenstamm aufzubauen", sagt Henning Gaudszuhn, Vice President Customer Experience bei DHL E-Commerce Solutions. "So können Aspekte wie Bezahloptionen, ein vertrauenswürdiger Zustellpartner und eine Auswahl unterschiedlicher Lieferoptionen – wie unter anderem grüne Zustelllösungen – aus einem Surfer einen Shopper machen. Unser Bericht gibt Online-Händlerinnen und -Händlern, die ihr Geschäft und ihren Kundenstamm weiter ausbauen wollen, wertvolle Tipps an die Hand."