HORIZONT Podcast

Wie Andreas Heyden die DFL noch digitaler aufstellen will

Ein 5G-Netz in deutschen Fußballstadien, Social-Media-Strategien oder Mini-Hightech-Kameras in Fahnenstangen: Die Deutsche Fußballliga (DFL) ist heute digitaler aufgestellt als je zuvor. Andreas Heyden soll diese Aktivitäten weiter ausbauen. Er ist bei der DFL für digitale Innovationen verantwortlich und erzählt im HORIZONT Podcast, warum er sich bei seiner Arbeit an Netflix und Amazon Prime orientiert.