© Thomas Boecker/DFB Als Geschäftsführer verantwortet Holger Blask die Vermarktung der DFB-Produktwelten.

Die Finalisten stehen fest: Der SC Freiburg und RB Leipzig bestreiten das diesjährige DFB-Pokalfinale am 21. Mai in Berlin. Für Holger Blask wird das nicht das erste Finale beim DFB, aber das erste in seiner Funktion als Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG: Die neue Vermarktungsunit hat zum Jahresanfang ihre Arbeit aufgenommen. Während der Verband mit den Folgen der Pandemie und strafrechtlichen Vorwürfen kämpft, soll Blask als einer von fünf Geschäftsführern dafür sorgen, dass Events wie der DFB-Pokal losgelöst von Vereinsstrukturen unabhängig und professioneller vermarktet werden können.