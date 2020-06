Rewe: Ohne EM. Dafür mit Herz

Die Aktion steht unter dem Motto "Ohne EM. Dafür mit Herz". Denn für jedes gekaufte Sammelalbum spendet Rewe den Verkaufswert von einem Euro an die Bild-Aktion "Ein Herz für Kinder". Die 35 verschiedenen Sammelkarten gibt es noch bis zum 12. Juli ab einem Einkaufswert von 10 Euro in allen Rewe-Filialen sowie online.Darüber hinaus haben Fans die Möglichkeit, in einer eigens entwickelten App ein Sammelbild von sich selbst zu kreieren und somit Seite an Seite mit Neuer, Kroos und Co. zu stehen. Das geht allerdings erst, wenn man alle 35 Karten der DFB-Mannschaft zusammen hat. Dann kann man in der App die personalisierte Sammelkarte erstellen, die enem dann kostenlos per Post zugesendet wird.Beworben wird die Aktion durch Spots im TV, im Radio und in den Rewe-Märkten sowie mit Anzeigen in Tageszeitungen, in Handzetteln, auf der Rewe-Website und den Social-Media-Kanälen. Kreiert wurde die Kampagne von"Klar, die UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2020 ist verschoben. Aber machen Sammelkarten nur zu großen Turnieren Sinn? Wir finden: Nein! Gerade in diesen für Familien mit Kindern schwierigen Zeiten ist eine Aktion absolut sinnvoll, die einerseits Abwechslung und Beschäftigung für zu Hause fördert und andererseits Generationen beim Sammeln zusammenbringt und Spaß macht", sagt Rewe-Vertriebschef. "Aber wir wissen auch, dass viele Familien und Kinder noch größere Sorgen haben. Daher gehen sämtliche Einnahmen aus dem DFB-Sammelalbum an 'Ein Herz für Kinder'. Mit dem Geld unterstützen wir verschiedene Projekte, die Betroffenen dabei helfen, die Folgen der Corona-Krise für sie zu mildern." ire